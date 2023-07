Zidane - Mbappé : Un projet historique les attend, le secret est gardé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé n’a jamais caché son intention de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. En plus de cette éventuelle participation, l’attaquant du PSG apparaît comme l'un des candidats crédibles pour être le dernier porteur de la flamme. Celui-ci fait en tout cas partie des athlètes privilégiés par les Français pour occuper ce rôle important, au côté notamment de Zinedine Zidane.

En plein cœur du mercato estival, Kylian Mbappé s’apprête à connaître une saison mouvementée. Si sa situation avec le PSG reste incertaine, l’attaquant français affiche de grandes ambitions concernant l’Euro avec les Bleus, tout en cultivant le rêve de participer aux Jeux olympiques de Paris. Son nom circule d’ailleurs pour être le dernier porteur de la flamme, au côté d’un autre gros nom du football : Zinedine Zidane.

Mbappe - PSG : Le Qatar prépare une folie, c’est imminent https://t.co/Qch3nxdu5n pic.twitter.com/2pZy6Xu33P — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

De nombreux Français veulent voir Mbappé ou Zidane

D’après les résultats d’un sondage réalisé par OpinionWay pour Le Parisien , Kylian Mbappé et Zinedine Zidane sont les deux seules personnes issues du monde du football à intégrer le top 10 des athlètes plébiscités pour être le dernier porteur de la flamme. La star du PSG a été choisie par 11 % des sondés, derrière Teddy Riner (25%), mais devant Martin Fourcade (10%) et donc Zinedine Zidane (10%). David Douillet (8%), Marie-José Pérec (8%), Laure Manaudou (7%), Yannick Noah (6%), Antoine Dupont (4%) et Clarisse Agbégnénou (4%) complètent le classement.

« Forcément, j’ai déjà commencé à réfléchir »