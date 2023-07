PSG : Insultée face à l’OM, elle hallucine

Thibault Morlain

Aujourd’hui consultante pour Canal+, Laure Boulleau a mis un terme à sa carrière de joueuse de football en 2018. N’ayant porté que le PSG, où elle a été formée, l’ex-arrière gauche de l’équipe de France a livré quelques anecdotes sur ce qu’elle a pu vivre sur le terrain. Et Laure Boulleau s’est notamment remémoré un match face à l’OM.

Passée par Clairefontaine, Laure Boulleau s’est ensuite engagée avec le PSG, avec qui elle aura disputé la totalité de sa carrière. Après 232 matchs avec le club de la capitale pour 19 buts, mais aussi 65 sélections en équipe de France, la désormais consultante pour Canal+ a décidé de mettre un terme à sa carrière. C’est en 2018 que Laure Boulleau a raccroché les crampons. Une vie de joueuse durant laquelle elle est passée par certains moments compliqués, à commencer par un match face à l'OM.

Surprise, le PSG a passé un pacte secret avec le clan Mbappé https://t.co/QghUiM1nsr pic.twitter.com/jDUsjT17hq — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Boulleau et son calvaire face à l’OM

Ce dimanche, Laure Boulleau s’est confiée sur sa carrière en tant que joueuse avec le PSG et l’équipe de France. Pour L’Equipe , elle a alors révélé : « Le stade le plus hostile dans lequel j’ai joué ? Ce n'était pas en sélection mais en club, avec le PSG, quand on a joué à Marseille ».

« Je ne savais pas que c'était possible d'insulter des femmes comme cela »