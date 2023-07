PSG : En plein cauchemar, il prend une décision radicale

Thomas Bourseau

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont été ligotés et cambriolés à leur domicile parisien situé dans le 8ème arrondissement. Pour autant, l’Italien compte bien respecter son engagement envers le PSG pour la tournée de pré-saison.

La nuit a été agitée au domicile des Donnarumma. Le portier du PSG et sa femme ont subi une violente intrusion chez eux dans le 8ème arrondissement de Paris. En plein sommeil, Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont été ligotés par les cambrioleurs puis grandement dépouillés par ces derniers. Le montant estimé des pertes s’élèverait à 500 000€ selon Actu17 et BFM TV.

Cambriolé et violenté, Donnarumma va tout de même suivre le PSG au Japon

Par la suite et sous le choc des évènements, Gianluigi Donnarumma et sa conjointe ont pu se réfugier dans un hôtel à proximité de leur appartement sur les coups de 3h20 du matin comme le journaliste Fabrizio Romano l’a confié ces dernières minutes sur son compte Twitter . Bien que Donnarumma soit secoué par sa nuit mouvementée, le champion d’Europe 2021 avec la sélection italienne aurait pris la décision de tout de même prendre part au voyage au Japon et en Corée du sud prévu par le PSG à compter du 22 juillet jusqu’au 2 août.

Le clan Donnarumma confirme sa présence en Asie