Thomas Bourseau

Luis Enrique a totalement convaincu Neymar. Selon L’Equipe, le Brésilien était plus emballé par le fait de rester que de quitter le PSG cet été. L’arrivée du nouvel entraîneur espagnol qu’il a côtoyé au FC Barcelone l’aurait conforté dans sa position.

Le PSG n’est plus en phase de vendre Neymar. Xavi Simons est parti en prêt au RB Leipzig et n’aurait pu rester au Paris Saint-Germain qu’en cas d’éventuel transfert de Kylian Mbappé ou du Brésilien. Les deux attaquants sont toujours des joueurs du PSG et il se pourrait bien que Neymar le reste pendant un moment au vu de son contrat actuel courant jusqu’en juin 2027. Contrairement à celui de Mbappé qui prendra fin à l’été 2024.

A nouveau papa, Neymar ne veut pas quitter Paris...

D’après L’Equipe , Neymar aurait certes un temps songé à potentiellement claquer la porte du Paris Saint-Germain après la visite hostile des supporters devant son domicile de Bougival en mai dernier afin de le pousser à partir. Néanmoins, l’entourage de Neymar aurait affirmé au PSG avant même la fin de la saison qu’il ne bougerait pas cet été. Et les raisons sont multiples. Le Brésilien vient d’être papa pour la deuxième fois et dispose d’un salaire plus qu’alléchant au PSG, 25M€ nets par saison selon L’Équipe .

...objectif Ligue des champions avec Luis Enrique