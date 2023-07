C’est confirmé, le PSG est largué pour cette opération à 40M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours à l’affût de la moindre opportunité sur le marché des transferts, le PSG a été lié récemment à Gabri Veiga, le milieu de terrain du Celta Vigo. Comme l’a révélé le10Sport.com, il n’y a rien entre le joueur espagnol et Paris. Une information confirmée de l’autre côté des Pyrénées, c’est Chelsea qui est le mieux placé dans ce dossier.

Après une saison difficile, le PSG a changé beaucoup de choses. Sur son banc, d’abord. Christophe Galtier a été remercié, c’est Luis Enrique qui a débarqué pour remplacer le technicien français. Une nouvelle ère démarre pour le PSG avec l’ambition de redonner du plaisir aux supporters et de faire quelque chose en Ligue des Champions.

Gabri Veiga au PSG, c’est non

L’effectif est lui aussi grandement remanié. Six transferts ont déjà été bouclés par le PSG et d’autres sont attendus. Plusieurs médias ont fait état d’une possible arrivée de Gabri Veiga dans le club de la capitale. Selon nos informations exclusives, il n’y a rien du tout entre le PSG et Gabri Veiga.

Chelsea est favori