Incroyable, l’OM s’attaque à un champion du monde

Le mercato bat son plein et l’OM serait sur le point d’officialiser l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Champion du monde, Thomas Lemar figurerait dans les plans du club marseillais et serait d’ailleurs emballé par un éventuel transfert dans la cité phocéenne.

Thomas Lemar a bouclé sa cinquième saison du côté de l’Atletico de Madrid, club qu’il a rejoint l’été où l’équipe de France a été sacrée championne du monde. Depuis ce jour, Antoine Griezmann et Lucas Hernandez qui avaient alors prolongé leurs contrats respectifs à l’Atletico ont tous deux quitté le club pour le FC Barcelone et le Bayern Munich. Depuis, Griezmann a retrouvé l’Atletico et Hernandez a signé au PSG. Néanmoins, Lemar est resté, mais aimerait à présent lui aussi se lancer un nouveau challenge ailleurs.

L’OM en pince pour Thomas Lemar !

C’est en effet l’information communiquée par Foot Mercato dans la journée de jeudi. FM confirme le point de SPORT concernant un intérêt de l’OM pour Thomas Lemar. Le média espagnol a confié les dirigeants de l’Olympique de Marseille estimeraient que le profil de Lemar serait un bon complément à l’effectif de Marcelino, d’autant plus que le coach compte évoluer dans un 4-4-2, de quoi faire les affaires du milieu latéral de l’Atletico de Madrid. Il est spécifié par le journaliste Ruben Uria qu’un autre club français aurait des vues sur Thomas Lemar, mais qu’à l’instant T, rien n’est bouclé.

L’Atletico demande 20M€, Lemar prêt à venir à l’OM ?