Le PSG dégaine pour un transfert, la réponse de Guardiola !

Thomas Bourseau

Bradley Barcola fait tourner la tête du PSG qui a dégainé une offre de transfert sans succès auprès de l’OL. Pep Guardiola compterait remplacer Riyad Mahrez par le Français. Pour ce faire, Manchester City préparerait une offre à transmettre à l’Olympique Lyonnais.

Le PSG a déjà bouclé plusieurs transferts depuis le début du mercato en piochant notamment dans les effectifs du Bayern Munich, du Real Madrid ou encore de l’Inter. Néanmoins, Luis Campos pourrait bien être emballé par l’idée d’affaiblir un concurrent parisien en Ligue 1 : l’OL. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé le 13 juillet dernier, une offre de transfert dont le montant n’a pas filtré a été soumise par le PSG à l’Olympique Lyonnais pour Bradley Barcola (20 ans). Néanmoins, l’OL a recalé l’approche du Paris Saint-Germain.

Le PSG recalé, Manchester City se prépare pour Bradley Barcola

Et à en croire 90min , le PSG pourrait bien devoir à faire à deux menaces dans la course à la signature de l’ailier de l’OL. En effet, le RB Leipzig, en plus d’avoir recruté Lois Openda et Xavi Simons, garderait un œil avisé sur le dossier Barcola. Mais il semble que ce soit Manchester City le plus gros danger pour le PSG concernant l’attaquant français. Les Skyblues vont perdre Riyad Mahrez qui se dirige vers Al-Ahli. L’équipe entraînée par Pep Guardiola en pincerait pour Bradley Barcola et serait prête à frapper fort dès lors que l’OL, pouvant être contraint à vendre pour renflouer ses caisses, donnera le feu vert selon 90min .

Mercato : Le PSG a bouclé un énorme transfert, le patron jubile https://t.co/2x40ptovcy pic.twitter.com/ZiOpMMH8sH — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

A l’OL, Laurent Blanc annonce la couleur