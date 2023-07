Mercato : Catastrophe, Guardiola menace le PSG !

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival, le PSG songe à recruter Bradley Barcola. Le10sport.com vous a récemment fait part d’une offre de transfert rejetée par l’OL. Et pour ne rien arranger, Manchester City ferait irruption dans ce dossier.

Le PSG multiplie les pistes sur le marché des transferts et ce, malgré diverses recrues d’ores et déjà annoncées. En attaque, le club de la capitale a recruté Marco Asensio ou encore Kang-In Lee en attendant l’éventuel recrutement de Dusan Vlahovic, les dirigeants parisiens souhaitant mettre la main sur un attaquant de pointe. Pour autant, Bradley Barcola serait également une option prise en considération au PSG.

Le PSG a soumis une offre à l’OL pour Barcola

D’ailleurs, le10sport.com vous a révélé le 13 juillet dernier que le Paris Saint-Germain avait formulé une offre de transfert à l’OL, bien que le montant n’ait pas filtré. Quoi qu’il arrive, le club rhodanien n’a pas réfléchi longtemps puisque la proposition parisienne a immédiatement été rejetée par l’Olympique Lyonnais.

Le PSG récupère 20M€, c’est une surprise https://t.co/AAVUTwOYfd pic.twitter.com/rovKwaV7Wn — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Guardiola penserait à Barcola pour remplacer Mahrez à Manchester City