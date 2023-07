Le message fort d'une star du PSG après avoir vécu l'enfer

Baptiste Berkowicz

Alors qu'il a été victime d'une agression et d'un cambriolage violent dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juillet, Gianluigi Donnarumma se remet tout doucement de son traumatisme. Le gardien du PSG a pris la parole sur Instagram pour rassurer et remercier les nombreux soutiens dont il a fait l'objet. L'international italien a d'ores et déjà refouler les pelouses avec le maillot parisien.

Le PSG peut souffler, Donnarumma aussi. Le portier italien et sa compagne ont été cambriolés à leur domicile à Paris dans la nuit de jeudi 20 à vendredi 21 juillet. Le couple, pris en charge à l'hôpital après les faits, a été ligoté par plusieurs individus sous la menace d'une arme, dont la nature n'a pas été précisée, dans leur appartement du VIIIe arrondissement de la capitale.

« Cela a été des jours difficiles, mais la chose importante est que nous allons tous bien »

Actuellement en tournée avec le PSG au Japon, Gianluigi Donnarumma a tenu à rassurer son monde dans une vidéo postée par le joueur sur Instagram : « Salut à tous, je voulais vous remercier pour tout le soutien j'ai reçu depuis vendredi dernier. Cela a été des jours difficiles, mais la chose importante est que nous allons tous bien ». Avant d'ajouter : « Je suis maintenant au Japon, je suis pressé rejouer de nouveau et de reporter le maillot du PSG pour les prochains matchs. Je vous embrasse fort et encore merci à tous ».

Déjà titulaire avec le PSG

Alors que le PSG doit réaliser trois matchs amicaux lors de sa tournée asiatique, Gianluigi Donnarumma fait bien partie des joueurs sélectionnés. Le portier italien a même participé à la première rencontre des Parisiens face à Al-Nassr, soldée par un score nul et vierge, 0-0. Le gardien du club de la capitale a d'ailleurs réalisé une parade impressionnante face à Cristiano Ronaldo à la 39ème minute. Du temps de jeu engrangé qui aidera sans doute Gianluigi Donnarumma a tourné la page le plus rapidement possible après son agression subie.