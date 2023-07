L’entraîneur du PSG insulté, la nouvelle annonce

Thibault Morlain

Chaque année, le PSG doit faire avec de nombreuses polémiques. On se souvient encore de l’affaire Périscope. En direct, sur les réseaux sociaux, Serge Aurier avait alors insulté ses coéquipiers, mais aussi son entraîneur Laurent Blanc. Forcément, cela avait fait énormément parler et quelques plus tard, Aurier est revenu sur son polémique.

En février 2016, Serge Aurier déchaine les réseaux sociaux. Alors en direct sur Périscope avec l’un de ses amis, le joueur du PSG a l’époque répond à différentes questions et se retrouve notamment à insulter Zlatan Ibrahimovic. Mais ce sont surtout les propos de l’Ivoirien sur Laurent Blanc, alors entraîneur du PSG, qui ne passent clairement pas. « Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas ? C'est une fiotte. (…) Blanc, il suce Zlatan ou quoi ? Il lui prend les couilles mon frère, il prend tout cousin ! », lâche notamment Serge Aurier.

« Je ne veux pas savoir si Laurent Blanc m’a pardonné ou pas »

Pour le média Carré , Serge Aurier est revenu sur cette affaire Périscope. Evoquant sa relation avec Laurent Blanc, l’ex-joueur du PSG avoue alors : « Franchement, je ne veux pas savoir si Laurent Blanc m’a pardonné ou pas. De toute façon, on a déjà eu l’occasion de parler lui et moi, pendant cette période là. Et moi, je ne reviens pas sur ce que je dis en face d’une personne. J’ai déjà vu des interviews où il a continué à s’étaler sur l’histoire. Mais je ne suis pas pas un gamin, j’ai compris, c’est le game comme on dit ».

« C’est le football, c’est le business »