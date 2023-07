Un drame secoue le PSG, il lâche une révélation choc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma a vécu un événement traumatisant dans la nuit de jeudi à vendredi. Le portier italien a été victime d'un cambriolage et agressé dans son domicile du VIIIème arrondissement. Pour la première fois, le gardien, très marqué, est revenu sur cet épisode et admet avoir eu peur pour sa compagne.

A l'instar de Marquinhos ou encore d'Angel Di Maria ces dernières années, Gianluigi Donnarumma a été victime d'un cambriolage dans la nuit de jeudi et vendredi. L'ancien portier du Milan AC a été ligoté et a été contraint de remettre plusieurs objectifs de valeur aux ravisseurs, cagoulés. Le préjudice est estimé à 500 000€. « Ce qui est arrivé chez Donnarumma est absolument terrifiant. C’est fou et inacceptable que de tels agissements puissent avoir lieu » a lâché un proche du PSG dans des propos rapportés par Le Parisien.

« J’étais impuissant, je ne pouvais rien faire »

Lors d'un entretien accordé à Libero, Donnarumma, qui s'apprête à s'envoler pour le Japon avec le PSG, est revenu sur ce cambriolage. « J’ai été immobilisé et Alessia (Elefante, sa compagne) a été obligée de donner tout ce que nous avions de précieux. J’avais très peur pour Alessia, qu’il lui arrive quelque chose. Moi, j’étais impuissant, ligoté, je ne pouvais rien faire. En plus, je ne maîtrise pas totalement le français, donc c’était difficile d’expliquer à ces personnes où se trouvaient les affaires. Des moments vraiment agités de terreur profonde, surtout de peur pour elle. La peur qu'ils lui fassent du mal » a lâché le portier italien.

Une enquête est en cours