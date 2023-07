PSG : Riolo s’attaque à Neymar et balance une incroyable histoire

Thibault Morlain

Au-delà du joueur de football, il y a l’humain chez Neymar. Et visiblement, cela serait loin d’être reluisant si l’on en croit les propos de Daniel Riolo. Alors que le journaliste RMC a multiplié les tacles à l’encontre du joueur du PSG dernièrement, il vient d’en remettre une couche. Il s’est alors attaqué à l’homme Neymar, rapportant une histoire pour étayer sa position.

Depuis son transfert au PSG en 2017, Neymar souffle le chaud et le froid. Si le Brésilien a pu faire lever les foules grâce à ses performances, il s’est également attiré de très nombreuses critiques pour différentes raisons. Aujourd’hui encore, Neymar se fait attaquer de tous les côtés. Daniel Riolo ne s’est pas privé d’en remettre une couche sur le numéro 10 du PSG.

« Neymar, il faudrait ouvrir les yeux sur quel genre d’homme il est »

Ce jeudi soir, au micro de L’After Foot , Daniel Riolo s’est lâché sur Neymar. Et au delà du joueur de football qu’il est au PSG, il s’en est également pris à l’homme qu’il est. « Neymar, il faudrait ouvrir les yeux sur quel genre d’homme il est. Je parle de l’homme, de ce qu’il est humainement. Tu ne connais pas ses convictions politiques ? Qui il a soutenu ? (…) Je vais raconter une histoire qui a 3-4 mois. Je vais la dire au conditionnel », a d’abord confié Daniel Riolo.

« Humainement, il ne m’intéressera jamais »