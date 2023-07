Neymar et Mbappé provoquent le transfert d'une star du PSG

Alexis Brunet

Le PSG a déjà perdu deux cadres cet été, avec les départs en fin de contrat de Sergio Ramos, et Lionel Messi. Mais ce n'est peut-être pas fini. Selon les dernières rumeurs, Marco Verratti pourrait lui aussi quitter Paris. Un départ de l'Italien à propos duquel Kylian Mbappé et Neymar pourraient ne pas être étrangers. Explications.

Les jours passent et le PSG est toujours face à de nombreuses incertitudes. La première mène à Kylian Mbappé. Le club de la capitale ne sait pas s'il pourra compter sur son prodige la saison prochaine. L'attaquant souhaite rester, mais peut-être pas prolonger. Cela embête grandement Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaiterait soit le prolonger, soit le vendre dès cet été. Il se pourrait donc que ce feuilleton nous tienne en haleine tout l'été.

Marco Verratti pourrait quitter le PSG

La deuxième incertitude de l'été mène à Marco Verratti. L'Italien pourrait quitter le PSG cet été, après plus de douze ans au club. Selon les informations de 90min , le milieu de terrain n'aurait pas apprécié le traitement réservé à Neymar ou Kylian Mbappé. Ses agents l'auraient donc proposé en Europe, afin de prendre la température. Cela serait un vrai coup dur pour Paris, qui ne dispose pas d'une multitude de joueurs de très haut niveau au milieu.

Mercato : C’est confirmé, le PSG va rendre dingue Mourinho https://t.co/uLWwBSeQ6R pic.twitter.com/r96KYck4Uf — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Le PSG ne veut pas se séparer de Verratti

Marco Verratti n'a pas livré une grande saison l'année dernière. L'Italien a essuyé beaucoup de critiques, et il pourrait donc faire le choix d'aller voir ailleurs. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG ne souhaite toutefois pas se séparer de son milieu de terrain. Il reste à savoir ce que voudra faire le joueur de 30 ans, qui n'a connu que Pescara et Paris pour le moment dans sa carrière. En tout cas, Nasser Al-Khelaïfi est très fan de Verratti, et quand le président du PSG aime un joueur, il y a peu de chances de le voir partir.