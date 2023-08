L'OM snobé par une star, voilà le salaire qu'elle réclame

Alexis Brunet

L'OM s'est considérablement renforcé en attaque cet été. Pablo Longoria a réussi à faire venir Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, et Iliman Ndiaye. Pourtant, le plan initial était de garder Alexis Sanchez, auteur d'une très grande saison. Le Chilien n'a pas prolongé à Marseille, et il aurait été proposé récemment à l'Inter Milan, à qui il réclamerait un gros salaire.

Le mardi 8 août, l'OM disputera le premier match officiel de sa saison. Marseille affrontera le Panathinaïkos, pour le match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Une rencontre capitale pour les joueurs de Marcelino, qui devront répondre présent en Grèce, afin de se faciliter les choses pour le match retour en France.

Marcelino a eu beaucoup de renforts

Pour se donner le plus de chances de passer ce tour, Pablo Longoria s'est beaucoup activé sur le mercato. Pas moins de six joueurs ont déjà rejoint l'OM, dont trois attaquants, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, et Pierre-Emerick Aubameyang.

Un deal à 10M€ proposé à l'OM pour ce transfert https://t.co/8WlQWATvPR pic.twitter.com/EiHU16JdPp — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Sanchez a été proposé à l'Inter Milan

Pierre-Emerick Aubameyang sera donc la star de l'attaque de l'OM la saison prochaine. L'année dernière, cette responsabilité incombait à Alexis Sanchez, mais le Chilien a fait le choix de ne pas prolonger son contrat à Marseille cet été. L'ancien joueur d'Arsenal semble encore vouloir jouer au plus haut niveau. Selon les informations de Nicolò Schira, Sanchez aurait été proposé à l'Inter Milan. Il demanderait alors un salaire de seulement 3M€, et un contrat jusqu'en 2024. Des prétentions qui peuvent donner des regrets aux supporters de l'OM.