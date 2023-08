Le RC Lens a fait une promesse pour son mercato

Baptiste Berkowicz

Auteur d'une saison exceptionnelle l'an passé, le RC Lens a perdu de sérieux atouts en la personne de Seko Fofana et Loïs Openda. Néanmoins, Franck Haise, l'entraineur des Sang et Or, va bien poursuivre son aventure dans le club nordiste. Brise Samba a révélé que les dirigeants lensois ne comptaient pas se séparer facilement d'autres éléments.

Le RC Lens fait face à l'année de la confirmation. En terminant à seulement un point du PSG la saison dernière, les Sang et Or ont fait office de véritable révélation la saison dernière en Ligue 1. Franck Haise et ses hommes devront assumer leur nouveau statut et arriver fin prêt pour l'aventure en Ligue des Champions.

« J’en ai déjà discuté avec eux, ils ne vont pas brader les joueurs »

Dans un entretien à Onze Mondial, Brice Samba, cadre de l'équipe lensoise, a rassuré sur les mouvements estivaux du RC Lens : « Je n’ai pas peur de ce mercato. J’ai confiance en mes dirigeants. J’en ai déjà discuté avec eux, ils ne vont pas brader les joueurs, tu peux en être sûr. Après, c’est le foot. Si de grandes équipes avec plus de moyens se présentent, il peut y avoir des offres que tu ne peux pas refuser. Un club comme Lens ne peut pas dire « non » à certaines propositions ».

« Je suis sûr d’une chose : on aura une équipe compétitive la saison prochaine »