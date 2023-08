L'OM snobé, il justifie son transfert au RC Lens

Thibault Morlain

Au FC Bâle la saison dernière, Andy Diouf retrouve le championnat de France. Formé à Rennes, le milieu de terrain s'est engagé avec le RC Lens. Le Français avait l'embarras du choix pourtant. Annoncé dans le viseur de l'OM, Diouf a préféré le challenge des Sang et Or, où il a la lourde tâche de succéder à Seko Fofana. Un choix justifié par le principal intéressé.

Lors de ce marché des transferts, le RC Lens a perdu gros avec les départs de Loïs Openda et Seko Fofana. L'Ivoirien a laissé les Sang et Or et son brassard de capitaine pour s'envoler en Arabie Saoudite. Il va désormais falloir faire oublier Fofana et pour cela, Franck Haise peut compter sur Andy Diouf. Recrue la plus chère de l'histoire de Lens, le Français, arrivé du FC Bâle, a donc posé ses valises dans le nord de la France, préférant notamment la proposition des Sang et Or à d'autres, comme celle notamment de l'OM, qui était également annoncé sur les rangs pour recruter Andy Diouf cet été.

« J’ai senti qu’ils me voulaient vraiment »

Mais pourquoi le RC Lens plutôt que l'OM pour Andy Diouf ? Dans un entretien accordé à La Voix du Nord , le successeur de Seko Fofana s'est expliqué. Il a alors confié : « J’avais d’autres sollicitations, à l’étranger ou en France mais Lens, ça m’a parlé. J’ai eu des discussions avec le coach et le staff et j’ai senti qu’ils me voulaient vraiment. Et en tant que joueur, ça te rassure de voir qu’il y a des personnes qui te veulent vraiment ».

« Je n'ai pas hésité »