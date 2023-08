OM : C’est confirmé pour ce transfert surprise

Hugo Chirossel

Malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, l’OM est toujours à la recherche de renforts offensifs sur le marché des transferts. En ce sens, les dirigeants marseillais ont activé une nouvelle piste, celle menant à Wilson Isidor. Ce dernier est d’ailleurs intéressé par la perspective de rejoindre la cité phocéenne.

L’attaque de l’OM n’a déjà plus grand-chose à voir avec celle de la saison passée. Alexis Sanchez et Dimitri Payet sont partis, tandis que dans le même temps, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont été recrutés lors de cette période de mercato estival.

L’OM a brisé Payet https://t.co/Gi4HZSl1uj pic.twitter.com/C5vXsnosEj — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

L’OM s’intéresse à Isidor

Des renforts très intéressants pour l’OM, mais qui pourraient ne pas être les derniers. En ce sens, L'Équipe et Foot Mercato indiquent ce mardi que les dirigeants marseillais explorent la piste menant à Wilson Isidor. Une information confirmée par La Minute OM , qui explique que cette option est bien réelle. Passé par le Stade Rennais et l’AS Monaco, l’attaquant de 22 ans est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Lokomotiv Moscou.

Isidor ouvert à un retour en France