Il dit oui à l’OM, un transfert surprise se confirme

L'OM ne serait toujours pas rassasié. Malgré les arrivées en attaque de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, le club marseillais chercherait un nouveau renfort offensif. Ces dernières heures, Pablo Longoria aurait creusé la piste Wilson Isidor. Proche d'une arrivée à l'OL en janvier dernier, l'ailier de 23 ans serait tenté par un retour en France.

« Actuellement, si on est franc et qu'on analyse l'effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets ». Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a assuré que le groupe marseillais était au complet. Pourtant, le président de l'OM aurait activé une nouvelle piste en attaque selon les informations de L'Equipe.

L’OM veut éviter la catastrophe, une fake-news est dénoncée https://t.co/eoPBHdvcN6 pic.twitter.com/v4rw2itizg — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

L'OM tente le coup pour Isidor

Alors que Cengiz Ünder pourrait quitter l'OM lors de ce mois d'août, le club marseillais se serait lancé sur les traces de Wilson Isidor, sous contrat jusqu'en 2026 avec le Lokomotiv Moscou. Pablo Longoria et Javier Ribalta auraient lancé ce dossier il y a plusieurs semaines selon Foot Mercato et L'Equipe. Mais les discussions viennent tout juste de s'accélérer.

Le joueur voudrait venir en France