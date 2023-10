«Une énorme bataille», il lance le choc face au RC Lens

Hugo Chirossel

Après son match nul face au FC Séville lors de la première journée, le RC Lens reçoit Arsenal ce mardi pour le retour de la Ligue des champions à Bollaert. Mikel Arteta a avoué qu’il redoutait ce déplacement sur la pelouse des Sang et Or. L'entraîneur des Gunners ne se fie pas au début de saison compliqué des Lensois.

Le voyage à Lens n’aura pas été de tout repos pour Arsenal. Les Gunners sont arrivés en France tard dans la soirée de lundi avant d’affronter les Sang et Or en Ligue des champions ce mardi, leur vol ayant été retardé en raison des conditions météorologiques. Leur avion devait décoller à 17h15, mais a finalement été décalé à 22h. La conférence de presse de Mikel Arteta a même dû être annulée, mais l’entraîneur d’Arsenal s’est tout de même exprimé auprès des médias anglais par téléphone.

«J'ai été vraiment impressionné par ce qu'ils ont fait l'année dernière»

L’occasion pour le technicien espagnol d’encenser son adversaire du soir, le RC Lens. « J'ai été vraiment impressionné par ce qu'ils ont fait l'année dernière. C'est incroyable de terminer à cette position (2e à un point du PSG, champion, ndlr), et la façon dont ils l'ont fait, la forme qu'ils avaient à domicile », a déclaré Mikel Arteta, dans des propos relayés par RMC Sport .

«Nous nous attendons à une énorme bataille»