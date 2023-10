Un cadre du RC Lens a mis le feu au mercato, il raconte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens peut dire merci à Kévin Danso. L'international autrichien s'est montré impérial face à Arsenal ce mardi en Ligue des champions (2-1). Pourtant, le défenseur central était tout proche d'un départ cet été. Le joueur l'a admis lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Il a évoqué des négociations très avancées avec le Napoli.

Kévin Danso a été l'un des artisans de la victoire du RC Lens face à Arsenal ce mardi. Le joueur autrichien a rendu une copie presque parfaite après un mercato très agité. Auteur d'une dernière saison réussie, le joueur était très courtisé durant l'intersaison. Danso avait des touches en Italie, mais aussi en Angleterre.





«Beaucoup de clubs ont été intéressés»

« Comme je sortais d'une super saison, beaucoup de clubs ont été intéressés (notamment Wolverhampton et Brentford en Angleterre) mais pour moi, l'étape suivante, c'est aller dans un club de Ligue des champions et on la dispute avec Lens. Je n'avais donc pas vraiment de raison de partir, sauf si c'était vraiment le club que tu ne peux pas refuser » a confié Danso lors d'un entretien accordé à L'Equipe . Mais surtout, le joueur a failli rejoindre le Napoli.

Danso était proche du Napoli