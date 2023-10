Luis Enrique choisi par le PSG, une erreur de casting est redoutée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Plusieurs noms avaient été évoqués pour prendre la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG, et c’est finalement Luis Enrique qui a été choisi par la direction parisienne. Interrogé par RMC, Fabrice Pancrate reste prudent concernant le choix effectué par le club de la capitale, rappelant les difficultés rencontrées par ses prédécesseurs.

Le PSG a-t-il fait le bon choix en nommant Luis Enrique à la tête de l’équipe première ? Seul le temps répondra à cette question, mais les débats sont déjà lancés. Le jeu déployé par l’équipe parisienne séduit, alors que Luis Enrique est connu pour être un adepte de la possession et du pressing haut, mais sur le plan comptable, le premier bilan est mitigé avec 12 points glanés en 7 journées de Ligue 1, soit le plus bas enregistré par un entraîneur du PSG depuis l’arrivée du Qatar.

« Aujourd’hui, j’en ai aucune idée »

Interrogé par RMC , Fabrice Pancrate ne tire pas de conclusion trop hâtive mais se montre très prudent sur le choix Luis Enrique. « Vous savez, beaucoup d’entraîneurs sont passés sur le banc du Paris Saint-Germain. Et à chaque fois la même question revenait sur le fait de savoir si c’était l’homme idéal pour emmener le PSG au sommet. Il y a quelques années, j’aurais peut-être dit oui parce que l’on sait ce qu’il a fait avec le Barça. Mais aujourd’hui, j’en ai aucune idée », répond l’ancien joueur du PSG.

« Ses prédécesseurs avaient les mêmes intentions et... »