Le PSG boucle un gros coup, son avenir déjà relancé ?

Jean de Teyssière

Parti l'année dernière librement au PSV Eindhoven, Xavi Simons disposait toutefois d'une clause dans son contrat permettant au PSG de déclencher une option de rachat de 6M€ pour le faire revenir au club. Après une saison réussie aux Pays-Bas, le PSG a donc déclenché cette option puis prêté son milieu de terrain au RB Leipzig. Là encore, ses performances sont excellentes, qui ne sont pas passés inaperçues du côté du FC Barcelone ou de Manchester City.

Xavi Simons fait beaucoup parler de lui depuis maintenant plus d'un an. Parti libre du PSG la saison dernière, le Néerlandais a choisi de revenir au pays et de signer pour le PSV Eindhoven. Cette aventure a très bien marché et de nombreux clubs européens se sont intéressés à lui mais le PSG a remporté la mise, disposant d'une clause de rachat de 6M€. Désormais prêté au RB Leipzig, le milieu de terrain de 20 ans fait encore beaucoup parler de lui.

Xavi Simons, de retour au PSG en juin 2024

Le milieu de terrain néerlandais est pour le moment un joueur du RB Leipzig même s'il appartient au PSG, qui l'a prêté au club allemand. D'après le journaliste Adrián Sánchez, il est prévu qu'à l'issue de son prêt, qui ne comporte pas d'option d'achat, Xavi Simons revienne dans le club de la capitale. En juillet 2024, le joueur de 20 ans reviendra dans la capitale française et le PSG devra décider de ce qu'il compte faire de lui.

Le Barça et CIty, intéressés par Xavi Simons ?

Mais les performances de l'international néerlandais ne laissent pas l'Europe indifférente. Plusieurs clubs européens suivraient de près le joueur du PSG et aimeraient tenter le coup en fin de saison prochaine. Selon Adrián Sánchez, le FC Barcelone, club formateur de Xavi Simons, serait sur le coup, tout comme Manchester City. L'été promet d'être encore agité pour Xavi Simons.