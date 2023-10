Le plan du PSG a fonctionné pour cette recrue, une grosse galère est évitée

Jean de Teyssière

C'est une bonne nouvelle pour le PSG. Sa nouvelle recrue sud-coréenne, Kang-in Lee, a remporté les Jeux asiatiques avec sa sélection, en battant le Japon en finale, 2-1. Une médaille d'or qui devrait permettre au milieu de terrain parisien d'être exempté de son service militaire, long de 18 mois. Le plan du PSG a fonctionné, puisqu'en plus, son joueur n'a pas joué l'intégralité des matchs.

Comme Heug-min Son il y a 5 ans, les Sud-Coréens doivent obligatoirement réaliser leur service militaire, la Corée du Sud étant encore officiellement en guerre contre la Corée du Nord. Mais pour les footballeurs, il est possible d'en être exempté s'ils remportaient les Jeux asiatiques...

Kang-in Lee remporte les Jeux asiatiques

Le PSG ne voulait pas voir sa nouvelle recrue de l'été, Kang-in Lee, être forcée à effectuer son service militaire durant un an et demi. Pour cela, il fallait donc le libérer pour qu'il dispute les Jeux asiatiques. En cas de victoire, les participants peuvent être exemptés et c'est ce que s'est passé puisque la Corée du Sud a remporté cette compétition pour la troisième fois consécutive, cette fois-ci face au Japon (2-1). Plan parfait pour le PSG qui a réussi à faire en sorte que son nouveau joueur ne joue pas tous les matchs en intégralité, comme cela était convenu entre les deux parties.

«Choqué», on enrage pour une raison étonnante à l'OM https://t.co/S2XtzgshBK pic.twitter.com/847lfV6jpA — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Une service militaire de 18 mois à 3 semaines

Avec cette victoire, Kang-in Lee sera certes exempté du long service militaire long de 18 mois mais il devra néanmoins être libéré par le PSG, s'il joue encore à Paris, pour en réaliser un plus court. En effet, comme Heug-min Son en 2018, le milieu de terrain du PSG devrait effectuer un petit service militaire, long de 3 semaines.