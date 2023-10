Grosse polémique en Algérie, il pousse un coup de gueule !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Algérie a battu facilement le Cap-Vert ce jeudi (5-1). Mais la soirée a, surtout, été marquée par le coup de gueule d'Islam Slimani en zone mixte. Après la rencontre, l'attaquant est revenu sur le comportement de Saïd Benrahma, qui souhaitait tirer le penalty. Il s'est fait recadrer par son ainé sur le terrain.

L'Algérie n'a pas fait dans la dentelle en s'imposant face au Cap-Vert ce jeudi soir (5-1). Ancien international français, Houssem Aouar a inscrit ses premiers buts avec la sélection algérienne. Cette soirée a aussi été marquée par les débuts sous le maillot des Fennecs d'Amine Gouiri. Malgré cette belle victoire, le vestiaire de Djamel Belmadi était sous tension après le coup de sifflet final.

Penaltygate en Algérie

Tout est parti d'une action menée par Saïd Benrahma. Le joueur de West Ham a obtenu un penalty et a immédiatement récupéré le ballon afin de pouvoir le tirer. Sauf qu'une hiérarchie claire avait été établi par Djamel Belmadi et le staff algérien. Les joueurs désignés étaient Riyad Mahrez et Islam Slimani, deux anciens du vestiaire. Ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à récupérer le ballon et à tirer le penalty, qu'il transformera. L'incident est clos ? Pas du tout.

Le coup de gueule de Slimani