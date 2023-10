PSG : «Un homme politique»… Il se lâche sur Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Présentateur du 20h de TF1, Gilles Bouleau en a vu passer des célébrités sur son plateau pour les interviewer. Hommes politiques, stars de cinéma, sportifs… Le journaliste a notamment eu l’opportunité d’échanger avec Kylian Mbappé. Et à la suite de sa discussions avec l’attaquant du PSG, Bouleau n’a pas hésité à dire qu’il ressemblait à un homme politique.

En ce moment, la parole de Kylian Mbappé se fait très rare. Après son été très agité, le joueur du PSG et de l’équipe de France a préféré se concentrer sur le terrain. Mais son absence devant les médias ne passe pas inaperçue, Mbappé n’hésitant pas manquer les conférences de presse d’avant-match avec les Bleus, lui qui est pourtant capitaine. Il arrive tout de même à Kylian Mbappé de parler aux médias. Il est notamment passé par le plateau du 20h de TF1 , interviewé alors par Gilles Bouleau. Et dans un entretien accordé à L’Equipe , le journaliste est revenu sur cet échange avec le champion du monde 2018.

« Ce soir-là, il fait aussi de la politique »

« Kylian Mbappé, il y a un an, sur notre plateau, c'était incroyable. Ce franc-parler, cette malice, cette intelligence… Je vous arrête, Mbappé est un homme politique ! On a parlé de sport, d'argent, du PSG, d'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, de lui... Ce soir-là, il fait aussi de la politique. Il est en contrôle mais supérieurement intelligent », a d’abord avoué Gilles Bouleau.

« Mbappé, lui, m'a bluffé »