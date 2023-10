Riolo l’annonce, le PSG tient une légende !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté ces dernières semaines, et muet lors des quatre dernières sorties du PSG, Kylian Mbappé a clairement répondu présent face aux Pays-Bas avec l’équipe de France. Auteur d’un doublé, le Parisien a permis aux Bleus de s’imposer et de se qualifier pour l’Euro 2024. Mais surtout, Kylian Mbappé a dépassé Michel Platini au classement des buteurs de l’equipe de France. Et pour Daniel Riolo, ce n’est pas un mince exploit.

Auteur d'un doublé contre les Pays-Bas vendredi soir (2-1), Kylian Mbappé est devenu le quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en dépassant Michel Platini. Avec désormais 42 buts au compteur, l'attaquant du PSG n'est devancé que par Olivier Giroud (54 buts), Thierry Henry (51 buts) et Antoine Griezmann (44 buts). Mais Daniel Riolo rappelle que Kylian Mbappé est le seul a réellement dépasser Michel Platini puisqu'il compte autant de sélection.

Kylian Mbappé se moque d’un adversaire en plein match https://t.co/xGLO2EN0BC pic.twitter.com/t85Vn6j9Zj — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Mbappé dépasse Platini

« C’est vraiment le seul joueur qui dépasse Platini. Ce qu'il fait en équipe de France est incroyable et ce depuis qu'il a mis les pieds dans cette équipe. Les autres (Giroud, Henry et Griezmann NDLR), on disait qu'ils dépassaient Platini mais c'était anecdotique car ça n'avait rien à voir en nombre de matchs », lance le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«Ce que fait Mbappé, c’est incroyable»