Golf : À coup de millions de dollars, l'Arabie Saoudite révolutionne le sport

Créé en 2021 sous l'impulsion de l'ancien numéro 1 mondial Greg Norman, le LIV Golf est un nouveau circuit professionnel du monde du golf en opposition directe avec le PGA Tour. Pour parvenir à chambouler cette hiérarchie, le LIV Golf a reçu le soutien financier du fonds d'investissement souverain du royaume d'Arabie saoudite. Dans sa volonté de prendre plus de place dans le monde du sport, le football d'abord et maintenant le tennis par exemple, le golf était également en ligne de mire. Et la création de cette ligue dissidente n'a pas été du goût de tout le monde...

Le LIV Golf tient son nom du nombre 54 en chiffres romains, le score d'un parcours avec un par de 72 si un joueur réussit un birdie à chaque fois et aussi le nombre de trous joués à chaque événement de ce nouveau circuit, en opposition avec le PGA Tour. Très critiquée depuis ses débuts, cette nouvelle organisation a réussi à s'imposer tout simplement grâce aux récompenses alléchantes qu'elle propose : depuis le début, beaucoup de joueurs du circuit traditionnel ont fini par accepter de belles propositions... L'Arabie saoudite, qui tente de redorer son image par le sport, fait très peur à tout le monde, à bien des étages.

Des débuts controversés

Légèrement comparé au projet de Super Ligue européenne de football, le LIV Golf a bien vu le jour en 2022 avec les débuts de ce circuit qui a fait tant parler. Pour rappel, le PGA Tour est le circuit principal depuis des années dans le monde du golf et la naissance de cette nouvelle entité a reçu d'innombrables critiques. En investissant de grosses sommes dans la création de ce circuit, l'Arabie saoudite s'est montrée très convaincante pour les meilleurs joueurs du monde, qui ont un temps refusé de trahir le PGA Tour et le Tour européen. Mais le mal est fait : de grands noms ont fini par se laisser tenter par les énormes récompenses et le golf a peur de perdre son identité historique au profit de l'argent et du business.

De l'argent à foison

Le projet du LIV Golf est donc de créer un nouveau circuit avec un calendrier bien spécial tout en offrant beaucoup d'argent en guise de récompense aux vainqueurs. Ainsi, chaque épreuve des LIV International Series dispose d'un prize money de 20 millions de billets verts, soit plus que tous les tournois Majeurs. Pour la première saison en 2022, 8 épreuves ont eu lieu, il y en avait 14 en 2023. Mais le problème vient surtout du fait que les joueurs ont cédé pour faire partie du LIV Golf, s'exposant ainsi à des sanctions sur le PGA Tour ou le Tour européen.

Une histoire bafouée

Le golf aurait pu rentrer dans une autre dimension avec la création de ce tout nouveau circuit. En effet, le LIV Golf se déroule selon un format un peu différent de ce qu'on a connu. Les tournois se déroulent sur 3 jours seulement contre 4 d'habitude, et tous les joueurs sont lancés en même temps de manière "shot gun" sur tous les trous du parcours. Tous les joueurs disputent les trois tours et se battent même en équipe ! La fin du conflit devrait toutefois avoir bien lieu en 2024 puisque le PGA Tour et le LIV vont fusionner...