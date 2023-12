Tennis : Vers un circuit "premium" sous l'impulsion de l'Arabie saoudite ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le tennis pourrait fortement évoluer dans les années à venir. L'ATP souhaite déjà transformer son circuit d'ici 2025 en faisant passer plusieurs Masters 1000 sur un nouveau format. Mais c'est carrément un une toute nouvelle refonte qui pourrait voir le jour d'après les dernières informations. En effet, les tournois du Grand Chelem pourraient s'allier avec quelques autres grandes compétitions pour former un tout nouveau circuit "premium", une menace de plus pour les instances tennistiques qui n'avaient pas besoin de ça.

C'est le média britannique The Athletic qui a rapporté cette nouvelle qui pourrait révolutionner le tennis : les instances seraient sous la menace de la création d'un tout nouveau circuit "premium" qui pourrait transformer la saison de façon à ce que les tournois sont plus condensés sur une période déterminée avec évidemment seulement les plus grands épreuves disputées. A l'heure actuelle, tout le monde serait d'accord pour dire que la saison est très longue.

Un circuit totalement transformé

Si l'on reprend un peu les informations du média britannique, il semblerait que les quatre tournois du Grand Chelem pourraient s'associer avec d'autres Masters 1000 notamment pour créer un tout nouveau circuit sur une période de temps beaucoup plus réduite, un peu à la manière d'une saison de Formule 1. Ce circuit serait donc plus court dans le calendrier et se centrerait seulement sur à peu près les mêmes régions du monde pour ne pas trop voyager.

Tennis : Quiz sur la saison de Novak Djokovic https://t.co/xSCm500b5T pic.twitter.com/wqTOGvISZ2 — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

L'Arabie saoudite fait peur

Déjà très menaçante par rapport à certains événements, l'Arabie saoudite a de toute façon déjà un pied dans le tennis. Le Masters Next Gen est désormais entre les mains du royaume du Moyen-Orient notamment et cela pourrait continuer. Les plaintes des joueurs concernant le calendrier commencent à se faire entendre et c'est bien l'Arabie saoudite qui inquiète puisqu'on a vu d'autres sports être touchés par de gros changements, à commencer par le golf il y a deux ans.

Des changements suffisants ?

En voulant éviter de se faire dépasser, l'ATP a déjà pris les devants en faisant évoluer son circuit. Les Masters 1000 deviendront quasiment tous d'ici 2025 des plus grands tournois avec plus de joueurs et il y aura aussi plus d'ATP 500, qui sont des tournois très souvent extrêmement relevés. Pour autant, pas sûr que cette initiative suffise à calmer les ardeurs de l'Arabie saoudite notamment...