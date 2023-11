Tennis : Quiz sur la saison de Carlos Alcaraz

Florian Barré

Tout au long de la saison, Carlos Alcaraz s’est démené pour chiper la première place à Novak Djokovic. Malheureusement pour l’Espagnol, le Serbe a été plus fort, remportant trois des quatre Grand Chelems et le Masters de fin d’année. Deuxième à l’issue de la saison, Alcaraz ne se démonte et est prêt à repartir au combat en 2024. En attendant, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur l’année 2023 du protégé de Juan Carlos Ferrero.

Ce mardi, le calendrier complet de Carlos Alcaraz a été dévoilé jusqu'à l'Open d'Australie 2024. À la suite de son exhibition contre Tommy Paul au Mexique ce 29 novembre, Alcaraz prendra seulement une semaine de vacances en République Dominicaine. Du 8 au 24 décembre, un gros bloc d'entraînement à l’académie de Juan Carlos Ferrero l'attend. Le 27 décembre, nouveau match d'exhibition en Arabie saoudite contre un certain Novak Djokovic. Retour en Espagne le 29 décembre pour un autre bloc d'entraînement. Enfin, départ le 7 janvier pour Melbourne afin de s'habituer aux conditions australiennes, une semaine avant le début de l'Open d'Australie, qui débutera donc le 14 janvier.



Alcaraz rêve grand