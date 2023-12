JO : Face aux craintes, le CIO va prendre des mesures fortes

La rédaction

Alors que plusieurs parties du monde ressentent les effets du réchauffement climatique, cela risque à terme de menacer l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver. Une menace dont a bien conscience le Comité International Olympique, qui envisage de prendre plusieurs mesures afin que cette compétition puisse encore avoir lieu à l’avenir.

« Nous devons répondre très rapidement à l’impact dramatique du changement climatique sur les sports d’hiver D’ici le milieu du siècle, il ne devrait rester que 10 ou 12 CNO (Comités Nationaux Olympiques) capables d’accueillir ce festival hivernal . » À l’occasion de la 141e session du Comité International Olympique (CIO) le 29 novembre dernier à Mumbai, Thomas Bach, président du CIO, a alerté sur les risques que le réchauffement climatique pourrait avoir sur les Jeux olympiques d’hiver.

Une double attribution pour 2030 et 2034

Une situation qui pousse le CIO a envisagé plusieurs mesures afin que les JO d’hiver puissent toujours avoir lieu à l’avenir, comme l’indique l’organisation sur son site officiel. La commission exécutive (CE) a recommandé que le Comité International Olympique cible de potentiels hôtes futurs qui utilisent des sites existants ou temporaires, ainsi que des sites de sports de neige qui soient fiables jusqu’à 2050 minimum. La commission a également conseillé au CIO d’envisager une double attribution en ce qui concerne les éditions de 2030 et 2034. En ce sens, le CE a invité le 29 novembre dernier le CNOSF et l’USOPC à un dialogue ciblé afin d’accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver dans les Alpes françaises en 2030 et à Salt Lake City en 2034.

Une possible rotation pour les Jeux d’hiver

Afin d’aller encore plus loin, la possibilité d’une rotation entre différents groupes de lieux jugés climatiquement fiables, en Europe, Amérique du Nord et Asie est également explorée. « Ce n’est pas aussi simple que de déclarer : ‘‘Tous les 20 ans, nous retournons exactement au même endroit, avec les mêmes personnes, le même nom, tout à l’identique.” Ne serait-ce que parce qu’à un moment donné, la communauté n’acceptera peut-être plus cette idée. Il faut donc de la flexibilité. Vous devez composer avec plusieurs facteurs. Mais la notion d’une certaine forme de rotation est sensée, ça ne fait aucun doute », a déclaré Christophe Dubi, directeur exécutif des Jeux Olympiques du CIO.

Délocaliser les JO

Autre option étudiée, la possibilité de délocaliser les JO d’hiver, afin de les rendre plus durables et abordables. L’organisation de certaines compétitions sportives olympiques serait alors confiée à des organisateurs de compétitions nationales ou internationales qui dirigent régulièrement des coupes ou championnats du monde. Ce serait alors aux hôtes pressentis de développer une stratégie de livraison de l’événement, ce qui serait suivi de la signature d'une lettre d’intention avant l'élection, puis d’un accord cadre détaillé dans l’année qui suit. Les comités d'organisation indépendants seraient ainsi chargés de la logistique sur chacun des sites et ce serait aux hôtes de trouver des sponsors locaux.

Quid de la neige ?