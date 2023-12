Golf : Plus d'un milliard de dollars pour 10

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En acceptant de rejoindre la ligue dissente en échange d'un énorme chèque de la part de l'Arabie saoudite, de nombreux golfeurs ont créé un vrai fossé entre le PGA Tour et le LIV Golf. Ce dernier, dont la première édition a eu lieu en 2022, a connu une réelle explosion qui révolutionne le monde du golf. Même si une fusion est prévue entre les deux circuits, le PGA Tour aura bien du mal à rivaliser avec l'Arabie saoudite pour proposer plus d'argent à ses joueurs.

Le golf est en train de prendre un tournure exceptionnelle. Sport historique, il est en train de basculer dans la démesure financière en raison des énormes sommes lâchées pour attirer les meilleurs joueurs du monde. Récemment, c'est Jon Rahm qui a accepté de rejoindre ce nouveau circuit pour 500 millions de dollars, devenant ainsi le sportif le mieux payé au monde. Avec ces nouveaux salaires, le golf prend place vers les sommets de la hiérarchie...

Une forte augmentation alléchante

En créant le LIV Golf, Greg Norman, le patron, n'a pas mis longtemps avant d'attirer dans ses filets des têtes d'affiche du monde du golf. Avec l'appui de l'Arabie saoudite, les salaires sont vraiment démesurés et a priori, la pente ascendante devrait se poursuivre. Mais le conflit est total puisque les joueurs qui ont quitté le PGA Tour pour rejoindre le LIV Golf ont dû rendre leur carte et les critiques fusent.

1,1 milliards de dollars

Avant le contrat record de Jon Rahm à hauteur de 500 millions de dollars, le top 10 des joueurs les mieux payés de 2023 montrait déjà que les salaires ont considérablement augmenté. En effet, les 10 golfeurs les mieux payés de la planète totalisent 1,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 16% selon Forbes . Ainsi, Dustin Johnson et Phil Mickelson dominent ce classement avec 111 millions de dollars et 107 millions de dollars respectivement, loin devant les 80 millions de Rory McIlroy. Tiger Woods, toujours présent, pointe à la sixième place de ce classement dont Scottie Scheffler ferme la marche avec 50 millions de dollars.

Le golf vers des sommes astronomiques

En décidant de lâcher 500 millions de dollars pour recruter Jon Rahm, l'Arabie saoudite nous donne une idée très précise de ce qu'elle aimerait mettre en place dans le futur. Le royaume n'est pas près de lâcher l'affaire et le fossé pourrait encore plus se creuser entre le LIV Golf et le PGA Tour. Même si une trêve pourrait être signée, il semble clair que sur le long terme, les joueurs pourraient finir par se laisser porter par l'envie d'argent...