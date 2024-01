Golf : Combien les joueurs français ont gagné en 2023

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas vraiment une grande nation du golf, la France a toujours eu quelques représentants au plus haut niveau. Dans un sport où l'argent est devenu le premier sujet de discussion bien souvent, certains tentent même de rejoindre le circuit du LIV Golf, cette ligue dissidente qui a vu le jour grâce à l'investissement de l'Arabie saoudite. Si certains gagnent des sommes astronomiques, les Français sont plutôt bien lotis quand on compare avec d'autres sports.

Le golf est en train de rentrer dans une toute nouvelle dimension. L'argent a toujours été une ressource assez présente sur le circuit mais depuis que l'Arabie saoudite a mis son nez dans l'affaire, les prix augmentent. Les circuits traditionnels sont bien obligés de tenter une rébellion, une manœuvre difficile en attendant de voir le projet d'une certaine fusion entre le PGA Tour et le LIV Golf se concrétiser. En 2023, 5 Français ont réussi à franchir le million de gains.

Le million, barre symbolique

Dans ces sports qui offrent beaucoup d'argent aux joueurs, le golf se positionne plutôt bien puisque même ceux qui évoluent plus loin au classement ont la chance de dépasser des sommes très intéressantes, comme le million d'euros. En France, 4 joueurs ont réussi cette performance en 2023 alors qu'ils sont très loin des meilleurs. En effet, Victor Perez est même le seul à 2 millions puisqu'il a gagné un peu plus de 2,5 millions d'euros sur l'année. Au classement officiel, il est 70ème à l'heure actuelle, numéro 1 devant Matthieu Pavon, 96ème et environ 1,5 millions d'euros. Romain Landasque et Antoine Rozner font aussi partie de ce "clan", même s'ils pointent plutôt vers la 130ème place.

Golf : Saison historique pour Céline Boutier, bientôt au sommet ? https://t.co/AZ6U26xZRB pic.twitter.com/SIP5pJTWdQ — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Céline Boutier proche du sommet

Côté féminin, la sensation est bien sûr Céline Boutier. La Française, qui est devenue la première à remporter un Majeur depuis 2003 à l'occasion du Amundi Evian Championship l'été dernier, pointe à la 5ème place des gains remportés en 2023 chez les femmes. Avec un peu plus de 2,5 millions d'euros amassés sur la saison, elle s'affirme comme l'une des golfeuses les plus talentueuses de sa génération. En gagnant à peu près la somme que son homologue masculin classé 70ème, on se rend compte tout de même de la différence de récompenses puisqu'elle est 3ème mondiale.

Une belle distribution

Si les meilleurs joueurs du monde gagnent beaucoup d'argent, il faut noter que le golf distribue bien à ceux qui sont plus loin au classement quand on compare avec d'autres sports. En effet, le tennis, qui fonctionne à peu près sur le même principe, n'est pas aussi généreux avec ceux qui évoluent en dehors du top 100 par exemple. Avec la potentielle arrivée de nouveaux investisseurs, le golf pourrait encore augmenter le prize money des tournois.