Golf : Combien les joueurs ont gagné sur le circuit en 2023 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que l’année 2024 vient tout juste de débuter par une victoire surprise de Chris Kirk au Sentry pour la première compétition de l’année sur le PGA Tour, certains bilans commencent à pointer le bout de leur nez. En effet, si on s’était penché sur les gains des joueurs concernant les contrats qui les entourent, le prize money a considérablement augmenté l’année dernière. Le golf, plongé dans une véritable crise depuis l’avènement du LIV Golf il y a deux ans, devient de plus en plus un paradis pour les têtes d’affiche d’aujourd’hui, et pas que grâce à l’argent du royaume saoudien.

Comme nous en avions déjà parlé sur Le 10 Sport , le monde du golf est divisé depuis de nombreux mois entre le circuit historique qui a vu naître d’immenses légendes du sport et le LIV Golf, la nouvelle invention de l’Arabie saoudite, qui a vu le jour dans le but d’établir un nouveau circuit en essayant d’attirer les plus grandes pointures avec des contrats les plus alléchants les uns que les autres. Si beaucoup ont cédé à la tentation, le mot d’ordre à la base est celui de la fidélité au PGA Tour. Un circuit qui bat des records en termes de prize money…

Record battu pour Scheffler

En 2022, Scottie Scheffler, numéro 1 mondial, avait déjà amassé 14 millions de dollars en ne comptant que ses gains lors des tournois qu’il a disputés, et il s’agissait déjà d’un record. L’Américain est allé beaucoup plus loin en 2023 : il a ainsi remporté plus de 21 millions de dollars en l’espace de 23 tournois, une énorme récompense qui n’est pas près d’être battue. Vainqueur du Masters en 2022 et deuxième du Championnat de la PGA en 2023, il s’est imposé récemment comme étant l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. A 27 ans, il a même décidé de rester fidèle à la PGA Tour et a assuré plusieurs fois qu’il ne céderait pas aux avances du LIV Golf.

Golf : Combien les joueurs français ont gagné en 2023 https://t.co/vSRv8n6DsB pic.twitter.com/j1dKslkrl0 — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Des bonus bien généreux

Scottie Scheffler n’est en fait pas exactement le golfeur le mieux payé de la planète sur le PGA Tour grâce aux gains. En effet, pour s’accorder un peu sur les offrandes de l’Arabie saoudite, le célèbre circuit nord-américain met beaucoup plus d’argent en jeu afin de convaincre ses joueurs de rester. Ainsi, la FedEx Cup, compétition de fin de saison réunissant tous les meilleurs, permet aux joueurs de s’affronter sur plusieurs parcours et il y a à la fin d’énormes récompenses qui sont distribuées. C’est le prodige norvégien Viktor Hovland qui s’est imposé et qui a récolté la somme de 18 millions de dollars en bonus. Avec déjà 14 millions en poche et 32,8 au total, il dépasse Scottie Scheffler qui totalise finalement 26,4 millions de dollars.

Un top 10 à presque 200 millions de dollars

Les sommes gagnées par les dix joueurs les plus payés du PGA Tour donnent déjà le tournis, c’est vous dire si celles du LIV Golf ne dépassent pas les bornes… Outre Hovland et Scheffler, John Rahm et Rory McIlroy gagnent aussi plus de 20 millions de dollars de gains en tournois. En comptant l’ensemble des joueurs qui composent ce top 10, on arrive aux alentours des 185 millions, une somme astronomique sachant qu’il ne s’agit que de 10 joueurs sur des milliers. Et a priori, ce n’est pas parti pour ralentir…