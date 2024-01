Golf : Les "Signature Events", grosses promotions à la clé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette année, le golf a un peu changé sa manière de fonctionner pour revenir au format précédent. En effet, depuis dix ans, les saisons s'étalaient sur deux années calendaires et à partir de 2024, une saison de golf sera étendue seulement dans cette année calendaire. Ce n'est pas la seule nouveauté : le PGA Tour a décidé de mettre 8 événements dans une nouvelle catégorie, les "Signature Events", qui offrent énormément de primes. Le premier avait lieu la semaine dernière.

Dans sa volonté de proposer plus d'argent à ses joueurs afin de les convaincre un peu plus de rester sur le circuit, le PGA Tour a mis au programme des événements qui offrent de plus grosses sommes, des "Signature Events". Ils sont au nombre de 8 et cette promotion est rendue possible grâce à l'apport de nouveaux investisseurs dans la boucle, un argument de taille dans le dossier de la fusion entre PGA Tour et LIV Golf, qui traîne en longueur.

8 tournois à 20 millions de dollars

Pour faire simple, un Signature Event est un grand tournoi qui a été choisi pour faire partie de ceux qui offriront 20 millions de dollars au total pour ceux qui les joueront. Attention tout de même, les places sont limitées puisque seuls le top 50 de la FedEx Cup sera convié, avec en plus des invitations pour des vainqueurs par exemple. Les huit tournois désignés sont donc les suivants : The Sentry Tournament (4-7 janvier), AT&T Pebble Beach Pro-Am (1er-4 février), Genesis Invitational (15-18 février), Arnold Palmer Invitational (7-10 mars), RBC Heritage (18-21 avril), Wells Fargo Championship (9-12 mai), Memorial Tournament (6-9 juin) et le Travelers Championship (20-23 juin).

Golf : Combien les joueurs ont gagné sur le circuit en 2023 ? https://t.co/duTZhmYThs pic.twitter.com/uHzfZsRnl4 — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Un joli chèque

En remportant un peu à la surprise générale le premier de ces tournois le week-end dernier à Hawaï, l'Américain Chris Kirk est donc le premier vainqueur d'un "Signature Event" et a bénéficié de la récompense promise : un chèque de 3,6 millions de dollars. Sahith Theegala et Jordan Spieth, deuxième et troisième, ne sont pas en reste : 2 160 000 dollars et 1 360 000 dollars respectivement.

Jusqu'à 4 millions

Si au Sentry, premier tournoi de l'année, les récompenses ont été distribuées ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'élimination au fur et à mesure et tous les joueurs ont pu participer pendant 4 jours. Ce sera également le cas de 4 autres tournois signatures et la règle va changer pour les 3 autres. En effet, au Genesis Invitational, à l'Arnold Palmer Invitational et au Memorial Tournament, seuls les 50 premiers recevront une prime et le vainqueur récupèrera une plus grosse somme : 4 millions de dollars. Même le dernier aura la chance d'avoir un chèque de 50 000 dollars.