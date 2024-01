Golf : Première réussie pour ce Français sur le PGA Tour, joli chèque

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce début d'année est l'occasion pour les joueurs de retrouver petit à petit la compétition pour une nouvelle saison. En effet, le PGA Tour a démarré la semaine dernière par une belle entrée en matière à Hawaï. Pour le deuxième tournoi de l'année, au même endroit mais dans un autre site, les golfeurs commencent à prendre leurs marques. D'autres, comme le Français Matthieu Pavon, en profitent pour engranger une belle expérience sur un circuit qui récompense bien ses pensionnaires.

Après la victoire de Chris Kirk au Sentry la semaine dernière, premier des 8 "Signature Events" en 2024, c'est un autre Américain qui s'est imposé pour le deuxième tournoi de l'année sur le PGA Tour : le Sony Open à Hawaï. Pour réussir à concurrencer le LIV Golf, on a vu que le circuit nord-américain faisait tout pour faire profiter ses joueurs de plus belles sommes. C'est le cas aujourd'hui pour ce genre d'événements assez généreux désormais puisque la dotation était de 8 300 000 dollars.

Une grosse dotation

Comme c'était déjà le cas en 2023, le PGA Tour a prévu de gonfler un peu plus ses récompenses et ça se sent. Pour le Sony Open, pas forcément l'un des tournois les plus réputés du calendrier, le prize money a dépassé les 8 millions de dollars. Ainsi, Grayson Murray, qui ne figurait pas dans le top 100 du classement avant le tournoi, s'est imposé après un play-off décisif où il a rentré un putt à 12 mètres. L'Américain a donc empoché un beau chèque de quasiment 1,5 millions de dollars. Au total, ils étaient 80 à recevoir un cadeau ce week-end.

Golf : Tiger Woods et Nike se séparent, la fin d'un contrat à 500 millions https://t.co/STSNs8tOhS pic.twitter.com/JnoxJGQZ3R — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Matthieu Pavon, première réussie

Tout juste dans le top 100 du classement mondial avant le Sony Open, Matthieu Pavon disputait pour la première fois un événement du PGA Tour la semaine dernière. Le Français a en plus très bien figuré puisqu'il s'est classé 7ème de l'épreuve, à seulement 3 coups de Grayson Murray. Grâce à ce parcours, il a en plus gagné 15 places au classement pour se retrouver 77ème, juste derrière Victor Perez, premier tricolore. Ce résultat lui a également permis d'empocher un chèque de 260 000 dollars, de quoi bien commencer l'année !

Des opportunités crées

En permettant à autant de joueurs de pouvoir profiter de plus d'argent, le PGA Tour tient à montrer à ses joueurs que ce circuit reste particulièrement attirant pour eux. Depuis deux ans, la création du LIV Golf, nouvelle ligue dissidente créée sous l'impulsion de l'Arabie saoudite, met à mal la domination du célèbre circuit nord-américain qui perd des joueurs petit à petit. Beaucoup de têtes d'affiche ont déjà commencé à faire leurs bagages vers de nouveaux horizons, créant ainsi du circuit...