Golf : Tiger Woods et Nike se séparent, la fin d'un contrat à 500 millions

Immense champion américain de golf, Tiger Woods est reconnu internationalement. Vainqueur de 15 Majeurs sur l'ensemble de sa carrière, il vient tout juste de prendre une décision étonnante : il se sépare de Nike, son équipementier depuis ses débuts. Au cours de ces 27 années de collaboration, Tiger Woods a révolutionné le monde du golf en se construisant d'abord une incroyable carrière de joueur mais aussi une grande image, proche de l'aura de légendes comme Michael Jordan.

Considéré comme le plus grand golfeur de tous les temps et parmi les plus grands athlètes de l'histoire du sport, Tiger Woods est connu de tous. Le golfeur américain, qui a très peu joué ces derniers temps en raison de blessures à la cheville notamment, compte faire un retour progressif en 2024 sur le PGA Tour dans l'optique de jouer un tournoi par mois dans le meilleur des cas. Mais il sera habillé d'une nouvelle façon puisqu'il vient de se séparer de Nike , son sponsor depuis 1996. A l'époque, il avait signé l'un des contrats les plus lucratifs de la planète sport.

500 millions de dollars empochés

Renouvelé à plusieurs reprises, le contrat de Tiger Woods avec Nike lui aurait permis de gagner environ 500 millions de dollars au cours de toutes ces années selon les estimations. En effet, d'après L'Equipe , il avait à l'origine signé pour cinq ans et 40 millions de dollars avant de poursuivre l'aventure avec la célèbre marque en 2001, en 2006 et en 2013. Le contrat a pris fin l'été dernier et c'est donc la fin de l'aventure pour l'Américain, qui a eu la chance de pouvoir toujours compter sur son équipementier.

Une association incroyable

En 1996, Tiger Woods faisait ses gammes sur le circuit professionnel. Cette année-là, il remportait son premier titre sur le PGA Tour et signait un contrat avec Nike qui le verra atteindre des sommets. Vainqueur de son premier Majeur en 1997, il deviendra petit à petit l'un des sportifs les plus connus de la planète dans les années 2000, étoffant largement son palmarès. La marque à la virgule est devenue indissociable du champion américain, qui ne l'a même jamais lâché malgré les scandales de 2009 par exemple. « J'ai eu la chance d'entamer un partenariat avec une des marques les plus iconiques au monde, a déclaré le joueur sur X. Je tiens à remercier Phil Knight (fondateur et ancien PDG de Nike) pour sa vision et la passion dont il a fait preuve, ainsi qu'aux salariés de Nike et aux athlètes incroyables avec lesquels j'ai eu le plaisir de collaborer durant toutes ces années » a-t-il déclaré.

Un retour sous de nouveaux jours ?

Alors qu'il vient de fêter ses 48 ans, Tiger Woods a donné un indice quant à sa probable participation le mois prochain pour le Genesis Invitational, lui qui a repris la compétition en novembre dernier. 883ème mondial et vainqueur d'un seul Majeur lors des 15 dernières années, le golfeur américain pourrait donc débarquer sur le circuit avec de nouvelles idées en tête.