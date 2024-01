Golf : Combien ont gagné les joueurs du LIV Golf en prize money ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A moins d'un mois de la reprise du LIV Golf pour une troisième saison, les bilans concernant la saison 2023 sont tombés. En effet, cette ligue dissidente qui permet aux joueurs de profiter d'énormes chèques a mis en place 13 tournois la saison dernière qui rapportaient tous beaucoup d'argent, en plus des contrats pour les golfeurs afin de les attirer sur ce nouveau circuit. Sans surprise, c'est l'Américain Talor Gooch, qui a remporté 3 tournois, qui a empoché la plus grosse somme en ne comptant que le prize money des compétitions.

Alors que le prize money ne cesse d'augmenter dans le monde du golf, comme on l'a vu récemment en 2023 sur le PGA Tour, le LIV Golf n'est évidemment pas en reste. La création de cette nouvelle ligue a mis le circuit historique sous pression puisque les sommes gagnées sont extrêmement alléchantes. Le classement des joueurs par rapport au prize money des tournois a été récemment révélé et malgré le petit nombre de compétitions organisées, il concurrence déjà beaucoup le PGA Tour.

Talor Gooch leader

En s'imposant comme le champion 2023 du LIV Golf, Talor Gooch a donc raflé la mise sur ce classement des golfeurs les mieux payés du circuit en termes de prize money. En effet, grâce à ses 3 victoires sur les 13 épreuves au programme, l'Américain a pu profiter d'un gain de 17,3 millions de dollars. Cette récompense s'accompagne d'une belle offrande de 18 millions grâce à sa position de leader du circuit, un bonus qui donnerait très envie à bon nombre de joueurs.

Un top 10 déjà bien garni

Talor Gooch devance ainsi Cameron Smith, Brooks Koepka et Bryson DeChambeau, de grands noms et les seuls à avoir dépassé aussi les 10 millions de dollars de gains en tournois. Si l'on va plus loin, le Chilien Mito Pereira ferme la marche du top 10 avec presque 8 millions de dollars, pour environ une répartition de 110 millions sur les 10 premiers. C'est donc largement en dessous des chiffres du PGA Tour mais quand on regarde avec le nombre de tournois joués, on se rend compte que le LIV Golf pourrait rattraper son retard très vite en organisant plus d'épreuves.

Le PGA Tour généreux

Dans sa lutte face au LIV Golf depuis la création, le PGA Tour a bien suivi la cadence. En 2023, Scottie Scheffler, le numéro 1 mondial, a explosé les records de gains et en plus, les bonus ajoutés ont permis à beaucoup de joueurs d'exploser les compteurs. Si on ne connaît pas encore le détail du prize money des épreuves du LIV Golf en 2024, les joueurs peuvent se targuer de profiter d'énormes contrats pour satisfaire leurs besoins. En attendant, le PGA Tour essaie toujours de rivaliser à distance, un combat qui n'est pas près de se terminer.