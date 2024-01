Golf : Un Français impressionne, le porte-monnaie va se remplir

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un bon début sur le PGA Tour il y a quelques jours, Matthieu Pavon semble apprécier fortement ce circuit tout nouveau pour lui. Le Français, 78ème mondial, réalise une nouvelle semaine très intéressante lors du Farmers Insurance Open, tournoi organisé en Californie. S'il poursuit sur sa bonne dynamique, il devrait se qualifier pour le deuxième Signature Event de la saison la semaine prochaine, une compétition réservée aux meilleurs joueurs du monde qui offre beaucoup d'argent.

A 31 ans, Matthieu Pavon s'adapte parfaitement au PGA Tour pour le moment. Le Français a débuté son aventure américaine au début du mois de janvier et progresse à grands pas, lui qui vient de devenir le numéro 1 tricolore au classement. Engagé au Farmers Insurance Open cette semaine, il réussit pour le moment une performance remarquable en jouant les premiers rôles de l'épreuve. Désormais, il se prend à rêver d'une place pour l'AT&T Pebble Beach Pro-Am, l'un des tournois les plus importants de la saison, tant au niveau du casting qu'au niveau des récompenses.

Une première expérience de rêve

Dans le top 10 pour son premier tournoi sur le PGA Tour à Hawaï, Matthieu Pavon a impressionné sur le parcours réputé difficile de Torrey Pines jeudi et vendredi, dans la rotation pour l'US Open. Le Français a fait mieux que tout le monde en rendant une carte de 65 et s'est repositionné à la troisième place du classement provisoire, à seulement deux coups de la tête. « Je suis tellement content d'être ici, de jouer sur le PGA Tour. J'essaye vraiment de profiter de chaque moment » a-t-il confié.

Golf : 4 golfeurs parmi les milliardaires du monde du sport ! https://t.co/FlMo7q8vCv pic.twitter.com/SuIK3TMvRz — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Une place parmi les grands ?

Dans le top 3 à mi-tournoi, Matthieu Pavon a donc marqué des points précieux dans ce petit classement pour les meilleurs joueurs pas qualifiés pour le prochain Signature Event. En effet, le Swing 5 se réinitialise après chaque tournoi de ce type pour permettre à d'autres golfeurs de se faire une place dans ces grosses compétitions qui offrent d'incroyables récompenses en termes de prize money. Au nombre de 8 dans la saison, il s'agit d'une petite nouveauté du PGA Tour puisque ces tournois offrent au moins 20 millions de dollars en dotation globale pour 80 joueurs maximum.

Saison surprise ?

Pour ses premières expériences sur le PGA Tour, il était difficile de s'attendre à autant de succès pour Matthieu Pavon. Pourtant ses résultats peuvent lui donner confiance : il devrait rapidement progresser au classement en plus de recevoir de belles sommes d'argent. Le Farmers Insurance Open de cette semaine lui rapporterait environ 1,6 millions de dollars en cas de victoire finale.