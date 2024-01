Golf : 4 golfeurs parmi les milliardaires du monde du sport !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Considéré bien souvent comme le plus grand sportif de la planète, Michael Jordan possède une aura légendaire qui lui a forcément valu beaucoup d'argent depuis des années, jusqu'à devenir la personnalité du monde du sport qui a gagné le plus d'argent. La star de la NBA triomphe au sommet d'un classement établi par Sportico mais parmi les sports les plus représentés, le golf occupe une grande place puisque 4 noms font partie du top 10, une discipline qui ne risque pas de manquer de rémunération en ce moment.

L'arrivée du LIV Golf va sûrement permettre à beaucoup de golfeurs d'augmenter leur salaire. Mais certains n'ont pas attendu l'Arabie saoudite pour remplir leurs poches puisque d'après Sportico , 4 golfeurs figurent parmi les 10 premiers milliardaires du monde du sport, dont évidemment l'incontournable Tiger Woods. Pour établir son classement, le média spécialisé a pris en compte les revenus ajustés à l’inflation des stars présentes et passées, en fonction de leur valeur.

Tiger Woods sur les traces de Jordan

Si Michael Jordan occupe la tête avec environ 3,3 milliards de dollars générés, Tiger Woods n'arrive pas si loin que ça en deuxième place avec environ 2,5 milliards. L'Américain de 48 ans, toujours actif malgré des difficultés physiques, est évidemment l'une des plus grandes stars du sport depuis 20 ans et il est reconnu internationalement. Il y a quelques jours, il a mis fin à sa collaboration avec Nike , qui lui aurait rapporté plus de 500 millions de dollars. La valeur nette réelle de Tiger Woods est toutefois estimée à 1,1 milliards.

Le golf bien représenté

On retrouve des champions incontestables dans ce top 10 comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ou encore Roger Federer mais c'est bien le golf qui est le sport le plus représenté puisqu'avec Tiger Woods, 4 joueurs sont présents. En effet, les légendes Arnold Palmer et Jack Nicklaus suivent leur compatriote au classement avec respectivement 1,7 et 1,63 milliards. Le top 10 est complété par Phil Mickelson, qui a rejoint le LIV Golf pour 200 millions de dollars il y a un an et demi.

Une trésorerie sans fin

Le golf n'était déjà pas une discipline avare quand il s'agissait de rémunérer ses joueurs comme on peut le voir avec ce classement. Mais avec l'arrivée du LIV Golf dans le paysage, le sport pourrait encore prendre une tournure exceptionnelle puisque l'Arabie saoudite n'y pas de main morte. Tous les coups sont permis pour attirer les joueurs dans ses filets, quitte à lâcher d'immenses sommes d'argent. C'est Jon Rahm qui a décroché le gros lot le mois dernier, en rejoignant ce nouveau circuit pour un montant record de 500 millions de dollars.