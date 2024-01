Golf : L'incroyable fortune ramassée par un Français sur le PGA Tour

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau visage du golf français, Matthieu Pavon a remporté dimanche le Farmers Insurance Open, le premier tournoi organisé sur le PGA Tour gagné par un représentant de l'Hexagone. Cette première historique s'accompagne bien sûr d'une grande nouvelle sur le plan sportif pour le Toulousain d'origine mais aussi d'une sacrée récompense qui dépassé déjà l'argent amassé au cours de la saison 2023. Pour ses premiers pas sur le grand circuit nord-américain depuis le début du mois, Pavon impressionne.

Il sera peut-être l'un des meilleurs golfeurs français de l'histoire. 34ème mondial cette semaine après son exploit en Californie le week-end dernier, Matthieu Pavon a remporté un tournoi d'une bonne importance puisqu'il a empoché un gros chèque. Animé par ce rêve américain de réussir sa carrière aux Etats-Unis, le Toulousain de 31 ans peut se laisser porter par la dynamique actuelle. Fils de l'ancien footballeur Michel Pavon, il confirme sa 7ème place obtenue il y a quelques semaines pour sa première à ce niveau.

1,5 millions d'euros

On peut dire que Matthieu Pavon a bien choisi son moment pour remporter son premier titre sur le PGA Tour. En effet, le Farmers Insurance Open offrait une dotation globale de 9 millions de dollars pour les joueurs venus affronter le réputé parcours de Torrey Pines en Californie. Pour la plus belle victoire française pour le golf masculin français depuis Arnaud Massy en 1907, Pavon a donc empoché un chèque de 1,6 millions de dollars, soit environ 1,49 millions d'euros. Sur l'ensemble de la saison 2023, il avait gagné un peu plus d'1,5 millions d'euros.

Un jackpot qui vaut de l'or

En dehors des Majeurs et des Signature Events, le Farmers Insurance Open fait partie de ces tournois qui offrent une grosse récompense. Matthieu Pavon n'a d'ailleurs pas seulement gagné cette grosse somme d'argent, il s'est offert le droit de rester sur le PGA Tour pendant un long moment. En effet, il aura la chance de jouer les quatre Majeurs cette année et de prendre part à des tournois du circuit jusqu'à fin 2026. Forcément, il aura l'occasion de monter au classement bien sûr mais aussi de remplir son compte bancaire. D'ailleurs, il sera présent lors du deuxième Signature Event de la saison à Pebble Beach en fin de semaine, l'un des tournois qui offrent une dotation de 20 millions d'euros.

Le Masters, rêve américain

En réussissant cette improbable performance, Matthieu Pavon se dirige maintenant vers le Masters, un objectif qu'il a vraiment hâte de jouer. Le premier Grand Chelem de l'année organisé à Augusta au mois d'avril est un rendez-vous évidemment marquant. Le Français tentera donc de réaliser sa meilleure performance dans un tournoi d'une si grande importance puisqu'il s'est classé 25ème de l'US Open en 2018.