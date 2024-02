NFL : Plus de 150 000 dollars par tête pour le Super Bowl

Benjamin Labrousse

Dans la nuit du dimanche 11 février au lundi 12 février (00h30), aura lieu le Super Bowl LVIII, rencontre la plus importante de toute la saison NFL. Pour cette 58ème édition, les Chiefs de Kansas City, tenants du titre, affrontent les 49ers de San Francisco, avec à la clé, d'énormes primes de victoire. Explication.

L’heure approche à grands pas. Au terme d’une saison palpitante, le Super Bowl LVIII va venir départager deux des meilleures franchises de la NFL, à savoir les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Une rencontre historique à tous les étages, et au storytelling bien particulier. En effet, les Chiefs pourraient devenir la première équipe depuis 2004 et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2003-2004) à remporter deux Super Bowl d’affilée. Les tenants du titre devront toutefois se méfier de 49ers revanchards, eux qui avaient échoué face à ces mêmes Chiefs lors du Super Bowl LIV (2020).



Ligue très populaire à travers le monde entier, la NFL doit également son rayonnement au Super Bowl. Au-delà d’être la finale de la saison, cette rencontre est considérée comme une véritable fête, avec de nombreuses personnalités présentes. Forcément, un tel engouement engrange des revenus considérables, aussi bien au niveau des droits TV, que concernant les primes de matchs distribuées aux équipes participantes.

La 58ème édition du Super Bowl approche ! 🏈🏟️Pour @le10sport, petite présentation des deux équipes engagées, et notamment les stars à suivre de chaque côtéBonne lecture ! ✍️https://t.co/zq95KlHRse — Benji Labrousse (@Benji_Zazou) February 3, 2024

Des primes à plus de 150 000 dollars pour les vainqueurs du Super Bowl !

En 2021, la convention collective de la NFL diffusait les montants perçus par chaque joueur remportant le Super Bowl. Ainsi, les Rams de Los Angeles, vainqueur cette année-là, voyait chacun de ses éléments recevoir une prime de 150 000 dollars pour leur sacre. Les Bengals de Cincinnati, finalistes, recevaient quant à eux la moitié de cette somme, à savoir 75 000 dollars. Depuis, ces primes ont légèrement augmenté. Comme le rapporte We Sport , si les montants de cette 58ème édition du Super Bowl n’ont pas encore été dévoilés, les joueurs des Chiefs de Kansas City, vainqueurs en 2023, avaient perçu 157 000 dollars. Finalistes, les Eagles de Philadelphie s’étaient vu octroyer 82 000 dollars. Tout laisse donc à croire que ces primes onéreuses seront en constante augmentation sur les années à venir.



A ces sommes liées au Super Bowl doivent également être ajoutées celles reçues par les Chiefs et les 49ers grâce à leurs victoires en finale de conférence, respectivement face aux Ravens de Baltimore et face aux Lions de Détroit. En 2021, les Rams et les Bengals avaient gagné 65 000 dollars uniquement pour avoir atteint le Super Bowl !

Une bague d’une grande valeur va également être distribuée

Ce n’est pas tout. L’heureux vainqueur du Super Bowl LVIII verra également ses joueurs recevoir une bague de champion. A l’instar de la NBA, la NFL a pour coutume d’offrir un bijou personnalisé aux vainqueurs de la finale. Généralement ornées de diamants, ces bagues de champions sont confectionnées par des joailliers spécialement choisis par la franchise ayant remporté le Super Bowl. Le nombre de diamants incrustés au sein du bijou est, pour la plupart du temps, proportionnel au nombre de titre NFL acquis par l’équipe en question.



Évidemment, ces bagues diamantées ont une grosse valeur marchande. Selon plusieurs sources, la valeur d’une bague de vainqueur du Super Bowl est désormais figée à 36 500 dollars.