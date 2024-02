NFL - Super Bowl : Un duel épique se prépare !

Benjamin Labrousse

Le lundi 12 février, les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco s’affronteront lors du Super Bowl LVIII. Une rencontre qui sera suivie dans le monde entier, et qui oppose deux équipes majeures de la NFL. L’occasion de revenir sur les stars des deux formations, mais également sur leurs parcours respectifs cette saison.

Le 58ème Super Bowl de l’histoire approche ! Après une longue saison, les deux équipes à avoir tiré leur épingle du jeu sont les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Tenants du titre, les Chiefs détiennent ainsi l’opportunité de réaliser un incroyable back-to-back le 12 février prochain (00h30). Pour les 49ers, cette rencontre a forcément un air de revanche, la formation californienne ayant été vaincue par ces mêmes Chiefs à l’occasion du Super Bowl LIV (2020). Les deux équipes ont toutes deux réalisé une saison régulière correcte, mais se seront surtout démarquées en Play-Offs, grâce notamment à plusieurs de leurs stars…

Des Chiefs décevants en saison régulière, mais implacables en Play-Offs

Trois fois vainqueurs du Super Bowl dans leur histoire, les Chiefs de Kansas City s’étaient imposés face aux Eagles de Philadelphie lors de l’édition 2023. Ainsi, c’est assez logiquement que la franchise basée dans le Missouri était annoncée comme favorite à sa propre succession. Néanmoins, les partenaires de Patrick Mahomes n’ont pas connu le meilleur bilan de l’AFC (Conférence Américaine de la NFL). En effet, avec 11 victoires et 6 défaites, Kansas City a terminé troisième, derrière les Bills de Buffalo, et les Ravens de Baltimore. En revanche, les Chiefs ont tout écrasé sur leur passage en Play-Offs avec des victoires face aux Dolphins de Miami (26-7), aux Bills de Buffalo (24-27), et face aux Ravens de Baltimore (10-17).

Les 49ers ont impressionné tout le monde

Moins attendus au tournant que leurs futurs adversaires, les 49ers ont réalisé une saison extraordinaire. La franchise de San Francisco a déroulé en saison régulière, terminant première au classement de la NFC (Conférence Nationale de la NFL). Avec un bilan de 12 victoires et de 5 défaites, les Niners n’ont pas eu de Wild Card (équivalent des 8èmes de finale) à disputer, et n’auront eu besoin que de deux victoires, face aux Packers de Green Bay (24-21) et face aux Lions de Détroit (34-31) pour retrouver le chemin du Super Bowl.

NFL - Super Bowl LVIII : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables… https://t.co/NDHTL3TJon pic.twitter.com/qfsJbsXDcF — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Patrick Mahomes et Travis Kelce : le meilleur duo de la NFL ?

« Il tire tout le monde vers le haut. Il élève le niveau de l'entraînement, il élève le niveau de la préparation. Parce que vous savez que le gars qui a réussi au plus haut niveau veut continuer à le faire chaque semaine, chaque jour. En même temps, il prend beaucoup de plaisir à le faire » . Voilà comment, il y a quelques jours, le double MVP Patrick Mahomes évoquait son coéquipier Travis Kelce. Quaterback de génie, Mahomes possède sans doute le meilleur Tight End de la NFL avec Kelce. Très complices sur et en dehors du terrain, nul doute que les deux hommes seront l’arme principale des Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl LVIII. Au niveau des coureurs, le jeune mais néanmoins très mature Isiah Pacheco devra également être surveillé de près…

Brock Purdy et George Kittle : gare à l’attaque des 49ers !

Si les Chiefs de Kansas City possèdent un impressionnant duo Quaterback-Tight End, c’est également le cas des 49ers ! En effet, avec Brock Purdy et George Kittle, San Francisco est très bien armé offensivement, et peut également compter sur ses receveurs Deebo Samuel et Brandon Aiyuk pour faire la différence. Purdy, dernier choix de la draft en 2022, connaît une montée en puissance impressionnante, et pourrait donc guider les Niners vers une victoire au Super Bowl, 29 ans après le titre de 95 (Super Bowl XXIX). Difficile de ne pas citer Christian McCaffrey également. Le Running-Back de 27 ans a brisé plusieurs records cette saison, et apparaît comme un candidat légitime au titre de MVP (Most Valuable Player) en fin de saison !

Deux défenses très solides

Mais si les deux équipes finalistes brillent en attaque, c’est également le cas en défense. Du côté des 49ers, comment ne pas évoquer le Defensive end Nick Bosa, l’un des meilleurs défenseurs de toute la NFL ? Ce dernier est accompagné de Chase Young, numéro 2 de la draft 2020, et récemment arrivé en provenance des Commanders de Washington. Plus loin, Fred Warner apparaît comme le leader de l’arrière garde de San Francisco, et est considéré lui aussi comme l’un des meilleurs Linebackers de la ligue.



Chez les Chiefs, la star en défense se nomme Chris Jones. Defensive Tackle de grand talent, le numéro 95 pourrait bel et bien inquiéter la ligne offensive des 49ers lors du Super Bowl. Afin de contrer les talentueux receveurs de San Francisco, Kansas City pourra compter sur le Cornerback L’Jarius Sneed, qui lui aussi, monte en puissance, mais aussi sur le Linebacker Nick Bolton…