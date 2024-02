NFL - Super Bowl LVIII : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Benjamin Labrousse

Ce lundi 12 février aura lieu le Super Bowl LVIII. Les Chiefs de Kansas City, tenants du titre, affronteront les 49ers de San Francisco à l’Allegiant Stadium de Paradise (près de Las Vegas). Une rencontre qui s’annonce d’ores et déjà comme palpitante, qui débutera à partir de 00h30. Le10sport.com vous donne toutes les informations concernant cette soirée reine de la NFL.

D’ici quelques jours, le monde entier aura les yeux braqués sur Paradise, ville incorporée au sud-est de Las Vegas. Et pour cause, l’Allegiant Stadium (65 000 places) accueillera lundi 12 février, la 58ème édition du Super Bowl, finale de la saison de NFL (National Football League). Le trophée Lombardi sera ainsi remis au vainqueur du choc entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco, deux équipes historiques au niveau du football américain.

Kansas City dans la peau du grand favori, San Francisco revanchard

Après plusieurs années dominées par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Chiefs de Kansas City imposent leur hégémonie sur la NFL. L’équipe du Missouri a glané le 3ème titre de son histoire au Super Bowl la saison précédente, et compte bien défendre ce dernier le lundi 12 février. Finalistes en 2020, les 49ers de San Francisco auront à cœur de prendre leur revanche face aux Chiefs qui les avaient vaincus cette année-là (20-31).

Quelles équipes pour ce Super Bowl LVIII ?

Au niveau des forces en présence à Kansas City, un absent de taille est à signaler. En effet, le pilier défensif Charles Omenihu s’est blessé en finale de conférence face aux Ravens de Baltimore et sera indisponible. Les Chiefs pourront néanmoins compter sur leur duo de stars Patrick Mahomes (QB) et Travis Kelce (TE) en attaque, mais également sur le Running-Back Isiah Pacheco. Côté défensif, Chris Jones (DT) ou encore Nick Bolton (LB) seront également de la partie côté Chiefs.



En revanche, les 49ers, eux, arrivent sans aucun forfait majeur pour ce choc. Si le running-back vedette de l’équipe Christian McCaffrey a subi un coup face aux Lions de Détroit en finale de conférence, ce dernier sera disponible face aux Chiefs. San Francisco pourra également compter sur la présence de Brock Purdy (QB) et de George Kittle (TE). L’attaque sera animée par le duo de receveurs Brandon Aiyuk - Deebo Samuel, tandis que la défense des 49ers sera guidée par l’intenable Fred Warner (LB), et par les pass-rusher Nick Bosa et Chase Young.

Où et quand voir le match ?