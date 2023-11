Une superstar de la NBA pense à une reconversion en NFL

Florian Barré

Dans le sport américain, seuls quelques athlètes ont testé leurs compétences dans plusieurs disciplines professionnelles. La MLB (Major League Baseball) comptait à la fois Deion Sanders et Bo Jackson, qui ont également joué en NFL (National Football League) à leur apogée. En ce qui concerne la NBA, il faut remonter aux années 1950 pour retrouver trace d’un tel exploit. Sauf si Anthony Edwards sautait le pas prochainement.

Au cours de ses premières années en tant que joueur des Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards (22 ans) s’est révélé être une superstar montante. Désormais, il semble sur le point de devenir l'un des meilleurs joueurs de la ligue puisque avec sa franchise, il domine la Conférence Ouest et vise un tout premier titre NBA. Un objectif parmi tant d’autres pour Ant-Man , qui aimerait également être le premier joueur vraiment célèbre à passer de la NBA à la NFL.

Edwards pense déjà à sa reconversion

Invité a participé au talk-show de Marco Summers, Open Thoughts , l'arrière des Minnesota Timberwolves, dont on connaît le background en foot US (il était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue Pop Warner de la région d'Atlanta à l'âge de 10 ans), a expliqué : « Je pourrais bien devenir le premier à le faire. Avec les Wolves, on veut gagner un titre. Mais après ça, je trouverai un moyen de le faire », a simplement déclaré le All-Star.



En réalité, Edwards ne serait pas le premier puisque Michael Jordan lui-même a tenté sa chance dans une équipe de la Ligue mineure à Chicago, mais est finalement revenu pour remporter son deuxième triplé avec les Bulls. Dans les années 1940-50, Otto Graham et Bud Grant ont également sauté le pas.

Le titre NBA en 2024 ?