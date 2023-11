NBA : Les 10 joueurs incontournables de ce début de saison [Partie 1/2]

Florian Barré

Chaque équipe de la NBA regorge de joueurs qui valent la peine d’être surveillés tous les soirs. Mais quels sont les joueurs les plus incontournables cette saison ? Quels sont ceux qui sont des évènements en eux-mêmes ? Dan Favale du Bleacher Report, média américain spécialisé, a essayé de mettre le doigt dessus bien que ce soit inévitablement un classement subjectif, basé sur l’interprétation personnelle.

10. De’Aaron Fox, Sacramento Kings

Il ne fait aucun doute que De’Aaron Fox a sa place parmi les joueurs les plus attractifs et agréables à voir jouer. Mr Clutch 2022-23 ne baisse pas de régime cette saison. L’attaque des Kings n’a jamais été aussi amusante qu’en la présence de son meneur, en témoignent les cinq bien tristes matchs manqués par Fox en raison d’une entorse à la cheville. Après sept matchs joués, il affiche les statistiques moyennes suivantes : 31.9 points à 50.6% aux tirs, 4.6 rebonds et 6.1 passes par match.

9. Alperen Sengün, Houston Rockets

Alperen Şengün est depuis longtemps un joueur plaisant pour ses passes audacieuses et ses prises de décision inventives, à la limite de l'imprudence. Cette année, cet appel s’accompagne d’un rôle plus important et il n'a pas déçu. Şengün a augmenté son agressivité au score, ce qui le rend encore plus imposant et possède ainsi des moyennes de 20.1 points à 59.1% aux tirs, 8.4 rebonds et 5.7 passes par match. Le pivot est clairement l’une des raisons du bon départ d’Houston cette saison.

8. Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers

Il ne fait aucun doute que le départ de James Harden a définitivement libéré Tyrese Maxey. Le meneur titulaire des 76ers change de cadence plus souvent et est plus à l’aise au contact, ce qui rend ses courses encore plus imprévisibles. Il est même devenu une menace ambulante du côté défensif. De ses 20.3 points en moyenne par match la saison dernière, il est passé à 26.8 en 23-24. Un bond considérable qui permet à Joël Embiid et consorts de naviguer vers la tête de la Conférence Est.

7. Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

Chaque nuit passée devant un match de SGA est un plaisir pour les yeux. Le meneur du Thunder porte les siens et affirme sa place parmi les tout meilleurs joueurs de la NBA. La destruction méthodique est son affaire et les affaires sont en plein essor. Shai Gilgeous porte la franchise d’Oklahoma comme on porterait un poids de cinq kilos. Tout semble toujours trop facile pour lui et ses 29.6 points par match cette saison.

6. Anthony Edwards