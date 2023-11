NBA : Un entraîneur de renom prolongé

Florian Barré

Après avoir remporté son premier titre en NBA, Michael Malone ne quittera pas Denver de sitôt. Malone est avec les Nuggets depuis 2015 et est le quatrième entraîneur-chef le plus ancien de la NBA. Les Nuggets et l’homme de 52 ans ont convenu lundi dernier d'une prolongation de contrat qui fera de lui l'un des entraîneurs les mieux payés de la ligue, selon Adrian Wojnarowski d'ESPN.

C’était en bonne voie depuis un bon moment déjà et c’est désormais officiel. La prolongation du contrat de Michael Malone à Denver fait suite à la victoire des Nuggets pour leur premier titre NBA l'été dernier. En revanche, les termes précis de l'accord ne sont pas encore connus. À titre de comparaison, les Pistons de Detroit ont conclu un accord de six ans avec l'entraîneur-chef Monty Williams au cours de la dernière intersaison, qui pourrait atteindre près de 100 millions de dollars avec des incitations et des options d'équipe. Gregg Popovich a également signé l'été dernier une prolongation de cinq ans d'une valeur de plus de 80 millions de dollars.

Un bilan fantastique

Malone a pris ses fonctions à Denver en 2015 et est le quatrième entraîneur le plus ancien de la ligue derrière Popovich à San Antonio, Erik Spoelstra à Miami et Steve Kerr à Golden State. Malone a succédé à Brian Shaw et a pris les Nuggets lorsqu’ils étaient l'une des pires équipes de la ligue. Il en a fait une machine de guerre à l’Ouest aux côtés du double MVP Nikola Jokic. Les Nuggets ont le deuxième meilleur pourcentage de victoires de la ligue depuis la saison 2018-19 et ont obtenu une fiche de 16-4 en séries éliminatoires la saison dernière. Tout simplement exceptionnel !

Une montée en puissance progressive avec Denver

Depuis son arrivée dans le Colorado, un an après la draft de Nikola Jokic en 41e position, Denver n’a quasiment jamais cessé de progresser. 11e en 2016, 9e en 2017 et 2018, demi-finale de Conférence en 2019 et 2021, finale de Conférence en 2020, premier tour en 2022, avant donc le triomphe de 2023 aux dépens de Miami. Mike Malone a un bilan de 376 victoires pour 273 défaites en saison régulière et 37 victoires pour 31 défaites en play-offs. Nikola Jokic étant sous contrat (garanti) jusqu’en 2027, Michael Porter Jr jusqu’en 2026, Jamal Murray et Aaron Gordon jusqu’en 2025, les Nuggets ont encore de beaux jours devant eux…