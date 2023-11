Sanctionné après avoir été étranglé, Rudy Gobert s’agace auprès de la NBA

Florian Barré

Le verdict est tombé. Après avoir étranglé volontairement et violemment Rudy Gobert mardi soir, Draymond Green a écopé d’une suspension de cinq matchs et perdre par la même occasion plus de 700 000 dollars sur son salaire. Certains observateurs sont satisfaits par la sanction émise, d’autres la jugent plutôt faible. Mais qu’en est-il de celle reçu par Gobert lui-même ? Une chose est sûre, le Français n’est pas content.

À peine 24 heures après l’énorme accrochage entre les Warriors et les Timberwolves, les sanctions sont déjà tombées. Sans surprise, Draymond Green a été le plus touché et manquera ainsi les cinq prochains matchs de Golden State. De leur côté, Klay Thompson et Jaden McDaniels, eux aussi exclus suite à l’échauffourée, vont devoir s’acquitter d’une amende de 25 000 dollars. Ce qui est surprenant en revanche, c’est que Rudy Gobert a écopé de la même sanction alors même qu’il a été qualifié de « pacificateur » par les arbitres de la rencontre.

NBA : James Harden déteint déjà sur les Clippers… et ce n’est pas beau à voir https://t.co/sronAx1bCm pic.twitter.com/xsJlFp5HlG — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Rudy Gobert sanctionné malgré son sang-froid

Alors que McDaniels et Thompson se sont agrippés par le maillot, le pivot Français est intervenu calmement pour tenter de les séparer. C’est à ce moment, que Green est arrivé par derrière et a fait un geste que l’on peut assimiler à une clef de cou. Geste auquel Gobert n’a pas répondu, toujours dans une attitude pacifiste. Cela n’a pas empêché à la NBA de lui infliger une amende à la hauteur de celle reçue par McDaniels et Thompson.

Gobert va faire appel