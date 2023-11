NBA : James Harden déteint déjà sur les Clippers… et ce n’est pas beau à voir

Florian Barré

Depuis son arrivée aux Los Angeles Clippers, James Harden n’a pas eu l’occasion de goûter au succès. Cinq matchs, cinq défaites, la dernière en date étant celle de cette nuit contre les Nuggets de Nikola Jokic (111-108). Et s’il n’est pas le seul fautif, il est malgré tout difficile de ne pas le blâmer lui personnellement étant donné que le visage de la franchise californienne a totalement changé depuis son arrivée.

James Harden en a fait sourire plus d’un lorsque, en rejoignant les Los Angeles Clippers, il a proclamé « j e ne suis pas un joueur du système, je suis un système ». S’il n'a jamais précisé directement ce qu'il voulait dire, la conclusion évidente, après avoir comparé son rôle dans l’attaque de Philadelphie à « être tenu en laisse », était qu'il voulait tirer davantage. À son apogée à Houston, il a réalisé en moyenne jusqu'à 24,5 tentatives par match en une seule saison. La saison dernière, il était tombé à 14,5. Cinq matchs après le début de son mandat avec les Clippers, il n'en a en moyenne que 10,2.

NBA : LeBron James va ouvrir un musée à son effigie https://t.co/oeYvTf7fQU pic.twitter.com/2tofkgu4ho — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Et si les franchises d’Harden se ressemblaient toutes ?

Ce nombre va augmenter avec le temps puisque les équipes Harden ont tendance à partager une esthétique similaire. Elles déplacent rarement le ballon. Alors que les 76ers d’Harden se sont classés 13e de la NBA en termes de passes par match la saison dernière selon les données de suivi de NBA.com, ce nombre était une anomalie. Ses Rockets se sont classés 24e au cours de la saison 2015-16, puis 28e ou pire au cours de ses quatre dernières années à Houston.



Les équipes du Beard bougent aussi rarement sans le ballon. NBA.com suit les mouvements des joueurs depuis la saison 2013-14 et classe les équipes en fonction de la distance totale parcourue par leurs joueurs en miles, tant en attaque qu'en défense. Offensivement, Houston était en dessous de la moyenne à cette période-là. Les Texans ont à peine évité les cinq derniers au cours de la saison 2014-15. Et puis les Rockets se sont classés derniers lors des cinq dernières saisons d’Harden à Houston. Les Nets se sont classés 27e lors de la saison 2020-21 et 29e lors de la saison 2021-22. Philadelphie s'est classée 28e la saison dernière.



Autre point similaire : les équipes d’Harden dribblent énormément. Cette tendance a mis un peu plus de temps à se mettre en place, mais s'est véritablement cristallisée une fois que les Rockets ont acquis Chris Paul. Au cours des trois dernières années d’Harden à Houston, les Rockets ont mené la ligue en dribbles à deux reprises et ont terminé deuxièmes une fois. Évidemment, avoir Harden (Paul et Russell Westbrook) joue un grand rôle dans ces classements, mais lorsque les joueurs savent qu’ils n’auront pas souvent le ballon, ils ont tendance à vouloir en faire plus lorsqu’ils l’ont.

Harden appelé à prendre ses responsabilités