NBA : Choqué, Nicolas Batum raconte comment il a vécu son trade

Florian Barré

Alors qu’il a entamé fin octobre sa 16e saison en NBA et qu’il a passé la barre des 1 000 matchs en saison régulière dans la ligue, Nicolas Batum n’a plus grand chose à prouver à quiconque. Pour autant, l’ancienneté ne protège pas de la dure loi du business des trades. Envoyé à Philadelphie en provenance de Los Angeles, dans le cadre d’un échange avec James Harden, Batman a dévoilé à la First Team la façon dont il a appris la nouvelle.

Vingt-quatre heures après avoir disputé contre Indiana son 1 000eme match en NBA, Nicolas Batum est revenu au micro de First Team sur son trade des Clippers à Philadelphie. Le capitaine des Bleus avoue qu'il ne s'attendait pas du tout à quitter Los Angeles du jour au lendemain alors même qu’il y était confortablement installé depuis 2020. « C'est la dure loi du côté business de la NBA. J'ai été un peu surpris quand même, je ne m'y attendais pas du tout. Je l'ai appris en me réveillant, c'est Aurélie (son épouse, ndlr) qui me l'a appris à 6h00 du matin quand je me suis réveillé. C'était une grosse surprise et un gros choc » a-t-il reconnu.

NBA : LeBron James va ouvrir un musée à son effigie https://t.co/oeYvTf7fQU pic.twitter.com/2tofkgu4ho — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Un départ précipité

S’il connaissait la règle, cela ne lui a pas empêché de tomber de haut. Nicolas Batum a donc dû faire au plus vite ses valises et quitter Los Angeles pour Philadelphie alors qu'il venait d'entamer sa quatrième saison sous le maillot des Clippers. « Ça s'est fait le lundi soir, je l'ai su le mardi matin vers 6h30-7h00 et à 16h00, j'étais dans l'avion. Harden et PJ Tucker sont arrivés à Los Angeles avant que je ne décolle pour Philly. Le truc, c'est qu'il faut faire ça vite, parce qu'il y a la visite médicale, et c'est ce qui conclut le deal. Et une fois que la visite médicale est faite, tu peux jouer directement. »

« Je ne tombe pas non plus dans une équipe qui joue pour rien »