NBA : Heurté par une voiture, le détail de ses blessures révélé

Ce samedi vers 19h00, la star de NBA Kelly Oubre Jr. a subi de multiples blessures après avoir été percuté par un véhicule qui a pris la fuite. Si une réévaluation est prévue dans une semaine, selon Tim Bontemps d'ESPN, la nature des blessures de l’ailier des 76ers a été révélée ce dimanche. L’ancien de Charlotte aurait plusieurs côtes cassées ainsi que de nombreuses contusions et coupures à la hanche et à la jambe droite.

Alors qu’il avait bien rebondi aux Sixers depuis le début de saison, au point d’intégrer le cinq majeur, Kelly Oubre Jr. est coupé dans son élan. L’arrière/ailier a été heurté par une voiture argentée lancée à grande vitesse alors qu'il marchait près de sa résidence à Philadelphie samedi, avant d’être pris en charge dans un hôpital local. Le rétroviseur du côté conducteur du véhicule a heurté Oubre « dans la partie supérieure de la poitrine », indique le rapport de police, et le véhicule a ensuite quitté les lieux.

Dimanche matin, alors qu’il se trouvait dans un état stable, Oubre est sorti avec les détails de ses blessures. Selon The Athletic , l’ailier souffre de côtes cassées et de blessures superficielles sur le reste du corps (hanche et jambes). Pour autant, l’état de l’ailier est stable. Il devrait être absent pendant une période significative, mais aucune de ses blessures n'est considérée comme assez importante pour mettre fin à sa saison, selon un porte-parole des Sixers via ESPN .

